«Богородские звезды» готовятся к запуску 

В районе стартует очередной фестиваль «Богородские звезды-2018».
В Богородском продолжается прием заявок для участия в ежегодном вокально-хореографическом фестивале «Богородские звезды 2018».
Заявки принимаются на сайте: для солистов — https://goo.gl/forms/UgjmDscg4EWLSik22 и для коллективов (в том числе дуэтов) https://goo.gl/forms/cYd8nvesgV02PMmS2 до 2 апреля. Возраст участников — без ограничений.
В фестивале предусмотрены несколько номинаций:
— «Хореография» (народный, бальный, современный, сценический танец);
"Вокал" (эстрадная, народная, авторская песня, академическое пение);
"Оригинальный жанр" (театральное творчество, художественное слово, цирк, иное исполнение на музыкальных инструментах).
Отборочные этапы пройдут с 2 по 28 апреля. Финальные гала-концерты пройдут 19 и 20 мая.