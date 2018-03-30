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Концерт Московской областной филармонии состоится в «Новом Иерусалиме» Подмосковья
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Концерт Московской областной филармонии состоится в «Новом Иерусалиме» Подмосковья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Спящую красавицу» представят зрителям 14 апреля.
Большой концерт Московской областной филармонии состоится подмосковном «Новом Иерусалиме. Мероприятие будет приурочено к 200-летию легендарного балетмейстера Мариуса Петипа. Ожидается, что также будет показана „Спящая красавица“.
— Пространство, созданное авторами спектакля, позволяет зрителю оказаться прямо внутри сказки. Легкость, волшебство и красота. Замечательные декорации и костюмы, — приводит издание „Подмосковье сегодня“ слова представителей Минкультуры.
Уточняется, что концерт под названием „Посвящение Мариусу Петипа“ состоится 5 мая.
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