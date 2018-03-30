Концерт Московской областной филармонии состоится в «Новом Иерусалиме» Подмосковья

«Спящую красавицу» представят зрителям 14 апреля.

Большой концерт Московской областной филармонии состоится подмосковном «Новом Иерусалиме. Мероприятие будет приурочено к 200-летию легендарного балетмейстера Мариуса Петипа. Ожидается, что также будет показана „Спящая красавица“.

— Пространство, созданное авторами спектакля, позволяет зрителю оказаться прямо внутри сказки. Легкость, волшебство и красота. Замечательные декорации и костюмы, — приводит издание „Подмосковье сегодня“ слова представителей Минкультуры

Уточняется, что концерт под названием „Посвящение Мариусу Петипа “ состоится 5 мая.

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