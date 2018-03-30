8 самых модных спектаклей сезона в Петербурге

В городе случился театральный ренессанс: на сцену вернулись молодость, секс, танец, энергия, искусство. По такому случаю мы сделали афишу главных премьер сезона — смотрите бесценный гид по тенденциям весны и покупайте билеты на спектакли! Это модно. Тенденция: шляпы и дождевики

Спектакль «Оптимистическая трагедия»

Где: Александринский театр

Когда: 3, 21 апреля

Тихон Жизневский и Дмитрий Лысенков. В пятиминутном прологе — на балу к столетию Октября — кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Уже неплохо. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Ры жаков вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают актеры Анна Блинова

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Спектакль «Гамлет»

Где: Театр имени Ленсовета

Когда: 30 марта, 11, 24, 25 апреля, 11, 30 мая, 14, 27 июня

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Спектакль «Три толстяка»

Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова

Когда: 31 марта, 12, 14 апреля, 31 мая, 3, 5 июня

Скай-фай-цирк. 3D-комикс. Ретро-дада-футуризм. Чистый восторг. Триумфальное возвращение Андрея Могучего к корням (о, легендарные постановки Orlando Furioso и «Кракатук»!): худрук БДТ из скорбного взрослого мира губернаторов и пьяных переезжает в мир сказок, где тоже любят булочки, поют и танцуют. Однако не все так просто: сгусток темной космической энергии «Три толстяка» превратил жизнь землян в хаос, полный бессмысленного зла. Тогда ученый-затворник Гаспар Арнери ( Александр Ронис ) объединяется с циркачами-революционерами и дерзкой гимнасткой Суок ( Ольга Ванькова ), чтобы возродить человечество и нейтрализовать «Т-3». Когда канатоходец Тибул пройдет над вашей головой через весь зрительный зал, вы захотите, чтобы этот хэппенинг-антиутопия не заканчивался никогда. Все так и будет — ведь это только первая часть спектакля-сериала «Эпизод 1. Восстание». Две другие — «Эпизод 2. Железное сердце» и «Эпизод 3» выйдут в марте и летом этого года.

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Балетный спектакль «Солярис»

Где: Театр «Приют комедианта» и M. A. D. Company

Когда: 26, 30 апреля

Новая постановка хореографа Юрия Смекалова — чистый эксперимент. Артисты разных дэнс-исповеданий — от «классиков» из Большого и Мариинского театров до «модернистов» — прямо на сцене ищут новый пластический язык. Петербургский композитор Бхима Юнусов написал музыку, далекую от академизма, где Бах и Вивальди тонут в нойзе, трип-хопе и эмбиенте. А «Солярис» футуролога и фантаста Станислава Лема очень подходит для создания театра будущего.

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Иммерсивное шоу «Безликие»

Где: Дворцовая наб., 20 Когда: 30, 31 марта, 6,7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 апреля

Уникальный формат драматического перформанса превращает зрителя в действующее лицо: в четырехэтажном особняке с ювелирно выполненными декорациями можно аутично бродить — и ни разу не соскучиться, а можно лихо вмешиваться в ход событий. Маски, которые выдают каждому гостю, придают и так заряженному мистикой действу дополнительного эротизма. Режиссер Мигель бьет по всем эмоциональным клавишам: Антон Беляев из Therr Maitz записал саундтрек, а костюмы сделала Алина Герман

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Спектакль «Задержанный»

Где: Улица Рубинштейна

Когда: 12, 22 апреля

Фантастический и очень петербургский жанр «пять по пятьдесят» — бар-хоппинг Pop-up театра, где группа из двадцати человек следует за милиционером-актером, который рассказывает случаи из жизни писателя Довлатова и цитирует его произведения. Срежиссированный Семеном Александровским и спродюсированный его женой и музой Анастасией Ким спектакль местами оказывается гомерически смешным, а ощущение светлой грусти в конце гарантировано даже тем, кто закусывал.

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Cпектакль «F. Жюли»

Где: Площадка «Скороход»

Когда: 16 апреля

Жесткую пьесу Августа Стриндберга режиссер Сергей Азеев превратил для «Такого театра» в синтетический трагифарс с видео, хореографией и музыкой. В сухую схему повествования врываются то чувственные монологи про лишение девственности, то дерзкие тезисы про феминизм. И да, много, много секса! Так что F в заглавии можно трактовать по-разному. А вот что можно сказать однозначно — актрисы Варвара Щербакова Вера Латышева прекрасны и прекрасно играют.

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Вестерн «Последний ветер Дикого Запада»

Где: Малая сцена БДТ Когда: показы возобновятся в ближайшее время

Возможно ли перетарантинить Тарантино? Выходит, да. Итак, русский вестерн «Театра ТРУ», омысленный, но беспощадный. Лубочный хардкор. Непрерывный панчлайн. Четверо отъявленных злодеев (красавчик Сэм — Семен Афендулов ) слышат последний зов ветра Дикого Запада. Он обещает им встречу со Святым Граалем прерий — невиданным Алмазным быком. Режиссер Артемов & композитор Хрущева выносят мозг со скоростью «Сапсана»: зрителя сдувает ветром от салуна до перестроечного видео салона. Ощущение запоя без похмелья: гомерически смешно, дико муторно, вдруг раз — и отпустило. Алмазный скачет по прерии. От топота копыт пыль по полю летит, пыльпополю летит, пыльпополюлетит.

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