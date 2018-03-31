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Александр Збруев: театр дал мне очень многое
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Александр Збруев: театр дал мне очень многое 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о том, что ему дал театр, передает газета «Известия».
31 марта народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнится 80 лет.
"Очень многое. Я учился плохо. Никогда не хотел быть артистом, но актрисой была моя мама, актером был мой старший брат. С самых малых лет у меня была двойная жизнь: днем — хулиганская, а вечерами я ходил в театр имени Евгения Вахтангова. Мы жили рядышком. Я смотрел все! Именно там я получал образование, которое недополучил в школе. Я не любил школу, и меня там не любили.
Я помню великих артистов того времени — вахтанговцев, мхатовцев, актеров Малого театра. Они познакомили меня с драматургией, которую играли, и литературой, которую превращали в драматический театр. Со временем все это стало и моей профессией, благодаря чему мы сейчас с вами разговариваем", — сказал он.
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