Сергей Юрский, Сергей Лазарев и Джеймс Тратас станут героями программы «Однажды…»

Одна из самых драматичных страниц жизни любимца театральной публики Сергея Юрского пришлась на время его работы вместе с легендарным Товстоноговым в Ленинградском БДТ. За дружбу с диссидентами Смольный вынес ему негласный приговор — запрет на профессию. Еще вчера первый артист звездной труппы стал персоной нон-грата в кино, на телевидении, на радио, не разрешалось упоминать имя Юрского в прессе и даже на афишах. Помочь опальному артисту старались и Кирилл Лавров , и Георгий Товстоногов, и Олег Ефремов , но несмотря на усилия друзей, актерской паре пришлось уйти из театра, и покинуть Ленинград. Наталья Тенякова признается, что в отчаянии думала, что им придется расстаться с Родиной, а значит с профессией. В проекте «Однажды…» артисты поделятся откровенными воспоминаниями об извилистом пути к признанию публики.

О том, как популярному артисту Сергею Лазареву удается совмещать судейство в вокальном конкурсе НТВ «Ты супер!», подготовку мирового тура под названием «Н», занятость в театре им. Пушкина и радостные хлопоты отцовства, узнают зрители программы «Однажды…» Накануне своего 35-летия, которое Сергей Лазарев отпразднует 1 апреля, съемочная группа проекта провела с артистом целый день. Сергей приоткроет зрителям завесу тайны над новым грандиозным шоу, которое скоро стартует в Петербурге, и расскажет, как воспитывает своего сына Никиту. Перед спектаклем «Женитьба Фигаро» Сергей проведет для телезрителей экскурсию по театральному закулисью и пригласит в свою гримерку.

Расскажет о своем «Однажды…» и молодой литовский актер Джеймс Тратас. Настоящее имя героя — Жильвинас, оно из старой литовской легенды, а вот детство и юность восходящей звезды далеки от сказок. Дворовая дружба, хулиганство, опасные выходки — Джеймс никогда не был пай-мальчиком. Для правильного взросления мама отправила сына в Шотландию, где тот успел поработать на фабрике. Там же у него родилась мечта — стать пожарным и спасать людей. Однако, вернувшись на родину и случайно попав в театр, молодой человек решил попробовать силы в другой профессии и поступил на единственное бюджетное место в Литовскую академию музыки и театра.

Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.