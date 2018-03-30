Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» стали участниками мероприятия, посвященного сказкам

В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» состоялось увлекательное мероприятие, которое посетили ребята из отделения дневного пребывания. Оно было посвящено сказкам, поэтому и носило название «Путешествие в мир сказок». Дети не только весело провели время, но и разнообразили свой досуг. Им предстояло отгадать задуманных сказочных персонажей, отвечая на вопросы веселой викторины. Также воспитанники Центра сыграли в игру, которая их полностью увлекла.

В распоряжении игроков были карточки с именами героев, которые нужно было правильно соотнести с литературными произведениями. Кроме того, участникам еще следовало их нарисовать и сделать небольшую презентацию.

Ребята отлично справились со всеми заданиями и показали то, что они хорошо знают сказки. Отметим, что это мероприятие было приурочено Международному дню театра.