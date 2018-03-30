Ещё
Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» стали участниками мероприятия, посвященного сказкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» стали участниками мероприятия, посвященного сказкам 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» состоялось увлекательное мероприятие, которое посетили ребята из отделения дневного пребывания. Оно было посвящено сказкам, поэтому и носило название «Путешествие в мир сказок». Дети не только весело провели время, но и разнообразили свой досуг. Им предстояло отгадать задуманных сказочных персонажей, отвечая на вопросы веселой викторины. Также воспитанники Центра сыграли в игру, которая их полностью увлекла.
В распоряжении игроков были карточки с именами героев, которые нужно было правильно соотнести с литературными произведениями. Кроме того, участникам еще следовало их нарисовать и сделать небольшую презентацию.
Ребята отлично справились со всеми заданиями и показали то, что они хорошо знают сказки. Отметим, что это мероприятие было приурочено Международному дню театра.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В библиотеке № 101 прошла встреча, посвященная творчеству Максима Горького В Новогирееве покажут мультфильмы и кино для детей Родители Косино-Ухтомского побеседовали с психологом в библиотеке на Лухмановской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение