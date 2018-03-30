Спектакль «Театральный роман»: От гротеска к смыслу жизни

На не самое простое произведение Михаила Булгакова , зато самое смешное, — «Театральный роман» — замахнулись в театре «Балтийский дом». И отныне здесь существует целая булгаковская сценическая трилогия — кроме «Театрального романа» в репертуаре Балтдома есть еще «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира», — которую связывает только имя автора. Ставили эти спектакли разные режиссеры и с разной степенью успеха. Взявшийся за «Театральный роман» Леонид Алимов рисковал больше всех, как результат — именно он и «пьет шампанское».

Риск в квадрате

В последнее время актер и режиссер Алимов вообще часто рискует. Недавно, например, на фестиваль «Пять вечеров» привозили одноименный спектакль, который Алимов поставил в Китае. Рисковал он? Очень даже. Но постановка, действие которой разворачивается в послевоенном Ленинграде, оказалась, как ни странно, близка китайцам.

Примерно тогда же в Театре им. Комиссаржевской состоялась премьера еще одной режиссерской работы Алимова — «Доктор Живаго». Сразу после премьеры было объявлено, что Леонид Алимов назначен главным режиссером Комиссаржевки. И это — риск в квадрате. Потому что одно дело ставить там спектакли как приглашенный режиссер, и совсем другое — окунуться в трясину, которая поглотила уже не одного главрежа. У Комиссаржевки — невнятная репертуарная политика, отсутствие своего творческого лица и «своего» зрителя. Так что Алимову придется возрождать былую славу театра практически с нуля. Справится ли ученик Льва Додина с этой задачей, покажет время.

Но главное, что кроме готовности рисковать он обладает еще и огромной любовью к театру. Что в полной мере продемонстрировал в своем новом спектакле «Театральный роман», который иначе чем признанием в любви не назовешь.

Абсурд на все времена

Хотя незаконченный роман Булгакова, имеющий второе название — «Записки покойника», пронизан самыми разными эмоциями. Любовь к театру там, конечно, тоже присутствует. Но пародия на внутритеатральную и писательскую жизнь все-таки составляет его основу.

Писал его Булгаков в состоянии глубокой обиды на МХАТ и его основоположников — Станиславского и Немировича-Данченко, с которыми сотрудничал много лет и в конце концов разорвал отношения. Писал буквально по горячим следам — через несколько недель после разрыва. И практически без исправлений. То есть наболело так, что текст рождался сам собой. Получилось зло, смешно и узнаваемо. Даже в наши дни.

Только вот тема уж больно «корпоративная» и интересная, казалось бы, только тем, кто имеет представление о том, что происходит в творческой среде. А среднестатистическая публика, тем более — публика Балтдома, чаще всего далека от «закулисных разборок». Поэтому перед создателями спектакля стояла сложная задача сделать так, чтобы интересно было всем. И смешно тоже.

Всё у них получилось. Даже те зрители, которые понятия не имеют о мхатовской чайке и творческих спорах «основоположников», могли оценить и абсурдность возникающих ситуаций, и актерский кураж, и лиричность некоторых сцен.

Ну а уж те, кто хоть как-то сталкивался с театрально-писательской жизнью, коих на премьере было немало, вообще пришли в восторг. И было от чего. Ну например, небольшой монолог главного героя — — пытающегося пристроить в театр свою пьесу Сергея Леонтьевича Максудова ( Андрей Родимов ), в образе которого просматривается сам Булгаков, — о том, что почему-то все считают, что за поход в театр не надо платить, и норовят пройти «по знакомству» — это же буквально о каждом втором сидящем в зале. Где половина зрителей как раз таки «по знакомству».

Спектакль, как и роман, вообще получился густонаселенным. В нем задействована большая часть труппы. И каждый, даже второстепенный, персонаж обладает яркой индивидуальностью, с уклоном в гротесковость. Причем очень разноплановую. Театр у Алимова — это и театр абсурда, и современные юмористические ТВ-шоу одновременно. Кто не поймет ассоциаций со МХАТом, тот оценит яркие актерские гэги и импровизации.

Лучшее место на земле

Но всё могло и не пойти дальше иногда злых, иногда добрых шуток над театральной действительностью, и тогда спектакль стал бы просто комедией. Талантливой, смешной, но не более. И надо очень любить театр, чтобы за всей той дуростью и абсурдом, за тем, что творится порой в его стенах, увидеть смысл жизни и дать возможность увидеть его зрителям. Ведь именно «лучшим местом на земле» называет театр режиссер Алимов, и единственным местом, «где он был счастлив», считает театр главный герой его спектакля. Он же — Булгаков.

Вадим Яковлев и Так же считают не без труда, но выходящие на сцену в начале второго действия три корифея Балтдома — Татьяна Пилецкая Роман Громадский — каждый со своим сценическим монологом. Это как раз то недостающее звено, которое придает комедии другое настроение. И настроение это передается зрителям: отсмеявшись, они тоже начинают верить, что театр — это лучшее место на земле. Если у Леонида Алимова все сложится и в Комиссаржевке, то в это поверит и ее публика.

интернет-журнал «Интересант»