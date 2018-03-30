Ушла из жизни Наталья Попович 

Наталья Григорьевна Попович — вдова Евгения Владимировича Колобова — основателя ГБУК г. Москвы «Московский театр „Новая опера“ имени Е. В. Колобова.
С первого дня основания „Новой оперы“ по 2017 год Наталья Григорьевна занимала должность главного хормейстера театра и принимала активное участие в творческом и профессиональном становлении коллектива.
Ее жизнь является примером любви к своему делу и бесконечной преданности музыкальному искусству.
Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Натальи Григорьевны.