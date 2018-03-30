Молодежный театр покажет спектакль в Доме культуры «Берендей»

Молодежный театр «На Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского представит в Доме культуры «Берендей» района Хорошево-Мневники спектакль «В открытом море».

— Спектакль поставлен по одноименной пьесе польского писателя и драматурга, мастера жанра «абсурд» Славомира Мрожека. Пьеса повествует о трех пассажирах затонувшего судна, дрейфующих на плоту в открытом море. В борьбе за жизнь они вынуждены решать, кто останется в живых, а кому придется умереть, — рассказала руководитель PR отдела ДК «Берендей» Кира Чисалина.

Начало в 18.00, вход свободный. Адрес ДК «Берендей»: проспект Маршала Жукова, дом 76. Телефон для справок: 8 (495) 947-06-64. (ео)