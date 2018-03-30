Альтернативную службу в ЦВО пройдут 123 призывника, восемь — артистами балета и драмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. / ТАСС /. Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы в театрах Перми, Уфы и Челябинска, сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин

"Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы на Урале (в театрах Перми, Уфы и Челябинска)", — сказал Рощупкин.

Всего по итогам осеннего призыва альтернативную службу выбрали 123 юноши, что составляет 0,2% от общего количества призывников округа. Основные специальности — почтальон, дворник, мойщик посуды, санитар и медбрат.

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами по убеждениям или вероисповеданию вместо военной службы.