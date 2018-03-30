Ещё
Альтернативную службу в ЦВО пройдут 123 призывника, восемь — артистами балета и драмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альтернативную службу в ЦВО пройдут 123 призывника, восемь — артистами балета и драмы 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы в театрах Перми, Уфы и Челябинска, сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы на Урале (в театрах Перми, Уфы и Челябинска)", — сказал Рощупкин.
Всего по итогам осеннего призыва альтернативную службу выбрали 123 юноши, что составляет 0,2% от общего количества призывников округа. Основные специальности — почтальон, дворник, мойщик посуды, санитар и медбрат.
Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами по убеждениям или вероисповеданию вместо военной службы.
ТАСС: последние новости
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку" "Гоголь-центр" открыл гастроли в Берлине В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут концерты памяти жертв пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение