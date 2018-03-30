Уикенд 31 марта — 1 апреля в Воронеже: «Ночь в театре» и концерт The Rasmus

Услышать манифесты и встретиться с «Лениным»

31 марта в 22:00 в Воронежском академическом театре драмы им. А. Кольцова отметят акцию «Ночь в театре». Зрелище будет посвящено 101-й годовщине Великой русской революции 1917 года. В «Зимнем театре» пройдет реконструкция событий вековой давности. Зрителей ожидает атмосфера «капустника», пропитанная юмором и сарказмом. Группа творцов, именующая себя «М. М. М.» (Мейерхольд, Маяковский, Малевич) поставят концерт, посвященный годовщине революции. В программе прозвучат манифесты от автора нашумевших «Бани» и «Клопа». Автор знаменитого «Черного квадрата» освоит новые геометрические фигуры. Также не исключены встречи и с историческими персонажами. Возможно, совершенно случайно, посетителям встретится «Ленин». Кроме того, в сугубо секретной атмосфере будет раскрыта кровавая тайна переименования Большой Дворянской улицы в проспект Революции.

Что: акция «Ночь в театре»

Где: театр драмы им. Кольцова

Когда: 31 марта в 22:00 Побывать на концерте The Rasmus

Всемирно известная финская группа The Rasmus приедет в Воронеж в рамках самого крупного российского тура за всю историю группы. 31 марта зарубежные музыканты во второй раз выступят в концертном зале Event Hall Сити-парка «Град». Российский тур The Rasmus станет по-настоящему национальным — география выступлений простирается от Владивостока до Калининграда. Стартует тур в Минске 1 марта. Финнов ждут 22 города, полтора месяца гастролей, 50 тысяч километров пути.

Что: концерт The Rasmus

Где: Event Hall Сити-парка «Град»

Когда: 31 марта в 19:00 Узнать о казачьей культуре

31 марта в библиотеке имени И. С. Никитина пройдёт музыкально-познавательная программа «Казачья культура Воронежской губернии. История и традиции». В рамках проекта фольклорного ансамбля «Хутор Духовской» из Нововоронежа будет представлен новый коллектив «Казачий хутор». Программа расскажет о роли казачества на Воронежской земле и его традициях, познакомит с уникальным культурным наследием донского казачества. В концерте примут участие фольклорный ансамбль «Хутор Духовской», а также молодой вокальный коллектив «Казачий хутор» и детский фольклорный ансамбль «Диковинка» ДШИ №9.

Что: «Казачья культура Воронежской губернии. История и традиции»

Где: пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал Когда: 31 марта в 12.30 Отметить День птиц в зоопарке

1 апреля в Международный день птиц в Воронежским зоопарком будет дан старт благотворительной акции по сбору элементов обогащения среды обитания для птиц. Также в этот день пройдет познавательная программа для детей и взрослых «Отмечаем День птиц в зоопарке!». Посетителей, желающих побольше узнать о коллекции пернатых питомцев зоопарка, ждёт бесплатная экскурсия по залу птиц. В лекционном зале зоопарка пройдет познавательная игра для детей «Что за птица!» с демонстрацией мультфильма. А в зимнем саду зоопарка ребята смогут поучаствовать в мастер-классах «Чудо в перьях» и «Птичка веснянка».

Что: День птиц

Где: Воронежский зоопарк

Когда: 1 апреля с 11:00 Узнать об особенностях работы в соцсетях

31 марта в 13:00 пройдет очередная лекция в рамках проекта «Весенняя Медиашкола». На этот раз темой лекции станет SMM, которая будет особенно актуальна для тех, у кого есть свои проекты. Дарина Терехова, руководитель SMM-проектов MITLabs, расскажет об особенностях работы в социальных сетях и ответит на вопросы по продвижению ваших проектов.

Что: «Весенняя Медиашкола»

Где: Дом молодежи

Когда: 31 марта в 13:00 Посмотреть английский балет в кино

Воронежский кинотеатр Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект» покажет английский балет по пьесе Шекспира «Зимняя сказка». Трансляция спектакля лондонского театра «Ковент-Гарден» пройдет 1 апреля в 15.00. Хореограф постановки Кристофер Уилдон ставил номера для закрытия Олимпиады в Лондоне и вообще считается одним из самых востребованных сегодня хореографов планеты. А сценограф постановки Боб Кроули сделал невероятную визуализацию. Призрачная и мистическая музыка была написана известным композитором Джоби Талботом. Кстати, в постановке принимает участие беременная балерина.

Что: балет по пьесе Шекспира в кино

Где: Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект»

Когда: 1 апреля в 15:00 Увидеть премьеру фильма «Белль и Себастьян»

1 апреля в 14:00 в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма режиссера Николя Ванье «Белль и Себастьян», экранизации культовой детской книги, написанной французской писательницей и киноактрисой Сесиль Обри. Воронежские зрители смогут увидеть кинокартину за четыре дня до ее выхода в широкий прокат. Трогательная история об удивительной дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль была адаптирована для телевидения самой Сесиль Обри еще в 70-х годах, но зазвучала по-новому, когда за нее взялся режиссер Николя Ванье, собрав в мировом прокате более 100 млн долларов. Фильм «Белль и Себастьян» лишь первый в трилогии. Следующие части «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» и «Белль и Себастьян: последняя глава» будут показаны в кинотеатрах России и стран СНГ до конца 2018 года.

Что: премьера фильма «Белль и Себастьян»

Где: кинотеатр «СИНЕМА ПАРК»

Когда: 1 апреля в 14:00 Поболеть за «Факел»

31 марта в 16:00 воронежский «Факел» встретится с гостями из Курска — командой «Авангард». Матч на Центральном стадионе профсоюзов пройдет в рамках 30-го тура игр ФНЛ. Билеты на домашний матч уже появились в продаже.

Что: матч «Факел» — «Авангард»

Где: Центральный стадион профсоюзов

Когда: 31 марта в 16:00