Марат Башаров вспотел на саратовской сцене

Жители Саратова с восхищением посмотрели игру мастера сцены.

Напомним, 27 марта в саратовском театре драмы с успехом прошел спектакль «День сюрпризов» с Маратом Башаровым в главной роли. После спектакля актерская труппа решила перечислить все заработанные гонорары пострадавшим в страшной трагедии в Кемерово.

Своими впечатлениями от игры замечательного актера поделился и саратовский блогер Владимир Лешуков (на фото справа), которому удалось сфотографироваться с артистом.

«Видел его (Башарова — Ред.) на сцене трижды. В антрепризах «Жениться вам надо, барин!», «Сублимация любви» и, наконец, «День сюрпризов». Марат на сцене — это всегда фееричная игра с полной самоотдачей ради зрителя. Никогда не замечал, чтобы он халтурил и играл в половину силы. Наоборот, к концу спектакля всегда пот льется ручьем, но глаза — счастливые. Потому что получилось, потому что энергообмен со зрителем состоялся — не случайно зал встал в едином порыве. А еще Башаров любит импровизации — часто добавляет в спектакль какие-то шутки от себя. Всегда удачно, всегда в тему», — написал театрал и общественник на своей странице в Facebook.