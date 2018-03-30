Читатели библиотеки на Зеленоградской узнали подробнее об истории Большого театра

В четверг, 29 марта, в библиотеке №26 района Ховрино прошла очередная встреча театральной гостиной, которая на этот раз была посвящена Большому театру.

Майя Плисецкая, — Особое место было отведено русскому балету, вновь и вновь наслаждались искусством танца таких мастеров как Рудольф Нуриев Марис Лиепа . Особый интерес у наших гостей вызвали отрывки из балетов хореографии Мариуса Пети

па, чей 200-летний юбилей отмечался в марте этого года, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а. (то)