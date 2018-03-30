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Читатели библиотеки на Зеленоградской узнали подробнее об истории Большого театра
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Читатели библиотеки на Зеленоградской узнали подробнее об истории Большого театра 

Управа района Ховрино города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 29 марта, в библиотеке №26 района Ховрино прошла очередная встреча театральной гостиной, которая на этот раз была посвящена Большому театру.
— Особое место было отведено русскому балету, вновь и вновь наслаждались искусством танца таких мастеров как Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа. Особый интерес у наших гостей вызвали отрывки из балетов хореографии Мариуса Пети
па, чей 200-летний юбилей отмечался в марте этого года, — рассказали в библиотеке.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а. (то)
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