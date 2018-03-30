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Весенний праздник ко Дню работника культуры прошел в Лианозове
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Весенний праздник ко Дню работника культуры прошел в Лианозове 

Управа района Лианозово 29 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В воскресенье, 25 марта, в Лианозовском парке прошел весенний праздник ко Дню работника культуры. На мероприятии выступил лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов — коллектив «Музыкальная дорожка», детский эстрадный театр «Альт» и певец Петр Сергеев. Кроме того, в программе были «культурный» квест и мастер-класс «Волшебный рисунок». Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— День работника культуры совпадает с днем весеннего равноденствия и посвящается людям творческих профессий, а также хранителям и популяризаторам культурного наследия: писателям, композиторам, режиссерам, актерам, педагогам и библиотекарям, — подчеркнула Светлана Мурси.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)
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