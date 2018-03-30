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Утренняя звезда из Ноябрьска отправляется на гастроли
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Утренняя звезда из Ноябрьска отправляется на гастроли 

ИА Север-Пресс 27 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Единственный на Ямале национальный самодеятельный театр «Чулпан» отправляется на гастроли. Утренняя звезда — так «Чулпан» переводится с татарского на русский, создали общественники Ноябрьска. За три года художественная самодеятельность переросла в полноценные спектакли, которые хотят видеть зрители ямальских городов. В Муравленко 31 марта «Чулпан» повезет «Деревенские посиделки», в апреле артистов ждут в Губкинском.
«Чулпан» — детище городской общественной организации «Дуслык». В прошлом году проект, знакомящий ямальцев с традициями и обычаями татарского народа, получил президентский грант. Средства идут на постановки спектаклей, причем ставит их профессионал — художественный руководитель национального театра Оксана Тачетдинова.
«У нас большие планы, в этом году мы планируем поставить пять больших спектаклей. Вообще все начиналось с концертов художественной самодеятельности, теперь это спектакли. Наш театр так понравился зрителю, что решили начать гастроли. Театр — это уникальная возможность для самореализации и способ не потерять самобытность. В условиях северного города у детей практически нет возможности познакомиться с фольклорными традициями и, естественно, перенять их. Театр становится важным каналом вовлечения в фольклорное творчество, позволит обеспечить культурную преемственность. Все спектакли у нас бесплатные, а значит, доступны абсолютно всем», — рассказала председатель «Дуслык» и автор проекта Лилия Малкова.
Театр объединил людей разных поколений: самому маленькому актеру всего 9 лет, самому старшему — на полвека больше. Сейчас в театре 25 самодеятельных артистов, все они настоящие универсалы — поют, играют на различных музыкальных инструментах и танцуют. Лилия Малкова уверена, что это только начало, труппа обязательно вырастет.
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