Топ-6. Куда пойти в выходные?

В эти выходные ищем Вифлеем, рассматриваем иллюстрации Игоря Олейникова , встречаем международный День птиц. А, если вам больше по душе цирковые трюки, музыкальная пантомима или искрометный жанр кабаре — я так же расскажу, куда отправиться на поиски таких развлечений. Все, самые интересные события в округе — в моей статье. Итак, что стоит сделать в эту субботу и воскресенье? Филевский парк 1. Смотрим кабаре-комедию «Миллион биткойнов для любимой» Колоритная и романтическая комедия положений в искрометном стиле кабаре пройдет на сцене фольклорного центра Людмилы Рюминой . Вот, что пишут об этом устроители: «Перья, блестки, соблазнительные красотки и брутальные мачо… Здесь царят стиль, изысканность и, конечно, страсть! Актеры кружатся в ритме танго, проносятся в неувядающем канкане, вышагивают в джазовой манере… и даже соблазняют завораживающим бурлеском». Почти два десятка танцевальных, вокальных, пародийных и цирковых номеров делают сюжет спектакля еще красочнее и атмосфернее. И пару строк о сюжете: «Мадам Виви — девушка с перчиком! Азарта и темперамента ей не занимать. И тут, начинаются сюрпризы! К ней едет … ревизор! Да еще из самого Мулен Руж — законодателя модных кабаре! На кону миллион биткойнов! Этот шанс нельзя упустить! И в самый неподходящий момент к ней является „покойный“ муж. Ситуация совершенно выходит из-под контроля!». Этот спектакль украшает не только море ярких номеров, но и целый сонм звезд российского кино. В ролях заняты: Олег Акулич (он же — и режиссер), Елена Валюшкина Александр Головин (знакомый зрителю по фильмам «Елки»), Юлия Захарова (Лена — «полено» из сериала «Счастливы вместе»), танцевальное кабаре «Чаплинъ» и другие актеры. Когда: 1 апреля в 19:00 2. Идем на спектакль «Воскресение» в дом культуры им. Горбунова

фото: Евгений Чесноков , rblogger.ru Государственный театр киноактера (под руководством Никиты Михалкова ) теперь дает представления в ДК Горбунова! И уже в апреле на сцене дома культуры пройдет спектакль «Воскресение» (от известного режиссера Сергея Землянского ) по мотивам знаменитого романа Льва Толстого . По словам самого Михалкова, он прямо таки остолбенел, когда услышал от режиссера намерение взяться за «Воскресение»: «Я даже взял паузу, когда это услышал, а потом подумал: если ты не будешь давать возможности людям сделать то, что сам не умеешь, все станет просто заскорузлым». Сергей Землянский в этом спектакле решился на новое прочтение, на эксперимент и подает зрителю историю Нехлюдова в жанре «пластической драмы». И не следует точной хронологии событий, а составляет калейдоскоп из воспоминаний и поступков героя, расставляя яркие музыкальные акценты. «Роман о воскресении души аристократа Дмитрия Нехлюдова начинается с момента, когда заключенную в тюрьме Катюшу Маслову, жертву его юношеской страсти, вызывают на заседание суда… это роман-воспоминание. И Сергей Землянский использовал этот ход», — пишут на сайте театра. «Воскресение» — это история и о нас с вами… о том, как мы торопимся жить, иногда так и не замечая самого главного. Когда: 1 апреля в 18:00 Тропарево-Никулино Ищем Вифлеем с актерами театра «Таратумб»

фото: meloman.ru Я на спектакль приглашаю, там будет множество затей, Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представленье, ах, это просто загляденье, Эх, это просто наслажденье… Из песни Карабаса Барабаса Музыкальное кукольное представление «Как найти Вифлеем» покажет театральное объединение «Таратумб». И это далеко не первая история, рассказанная удивительными (танцующими, поющими, играющими) актерами на сцене «Филармонии-2». Спектакль, хотя и посвящен уже прошедшему Рождеству, но это та самая история, которая вечно будет трогать сердца и будоражить умы и больших и маленьких зрителей. Вы услышите живую музыку, которая сплетается из нежных звуков, извлекаемых пальцами артистов, играющих на разных музыкальных инструментах. И не только музыка, но и вся сказочная история будет рождаться прямо у вас на глазах — ведь зритель напрямую сможет воздействовать на канву событий, общаясь и с актерами, и с куклами. Спектакль основан на рассказе Валерия Брюсова «Дитя и безумец» — про маленькую девочку, которая услышала историю рождения Христа и, как евангельские волхвы, решила ему поклониться. Но если у Брюсова история эта случается в позапрошлом веке, то у актеров «Таратумба» — в нынешней Москве. «Девочка, живущая в доме на Патриарших, решает найти младенца Иисуса и пускается в путь по улицам современной Москвы, — рассказывает режиссер спектакля Ольга Шайдуллина . — И на этом пути она встречает волхвов, пастухов — то есть, мы смешиваем разные времена, как это делают в кинофантастике». На спектакль ждут зрителей от 5 лет. Когда: 1 апреля в 16:00 Солнцево Рассматриваем иллюстрации Игоря Олейникова

фото: Галерея G8 В Арт-центре «Солнцево» в воскресенье открывается выставка избранных (и потрясающих!) иллюстраций Игоря Олейникова. Российский художник и иллюстратор в прошлом (1979 по 1990 год) работал на киностудии «Союзмультфильм». И стал одним из авторов таких анимационных шедевров как «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья», «Щелкунчик и Мышиный Король», «Князь Владимир» и пр. А одновременно с работой на киностудии Олейников иллюстрировал журналы. Вначале детские, а затем и вовсе — взрослые. А после — книги. За три десятка лет Игорь Олейников проиллюстрировал их более восьмидесяти. Под его рукой оживали фантастические персонажи «Носа» и марсианские пейзажи «Аэлиты», характерные герои житейски-поучительных «Сказок дядюшки Римуса» и искрометной «Алисы…». Олейников проиллюстрировал потрясающие стихи Хармса и Бродского, баллады о Робине Гуде и даже Ветхий Завет. И к слову, Игорь Олейников один из немногих, а точнее — второй российский иллюстратор, получивший самую престижную награду в мире детской литературы — премию имени Андерсена (примеч. первой была Татьяна Маврина , получившая эту награду еще во времена СССР). Как признается художник, ему не нравится рисовать будничное. А интересно придумывать героя так, чтобы «был нерв, заряд, внутренняя энергия, чтобы было, где развернуться». Когда: 1 апреля в 16:00 Раменки Встретить международный День птиц

фото: darwinmuseum.ru В России День птиц отмечают с 1927 года. Обычно к концу марта домой возвращаются жаворонки, грачи, скворцы, цапли, гуси, дрозды, зяблики и еще множество певуний. Все подробности о жизни пернатых вам и расскажут на на Дне птиц. Он пройдет в субботу в Дарвиновском музее и будет изобиловать мастер-классами, увлекательными бродилками и квестами, одинаково интересными и детям и взрослым. Вот, что пишут об этом на сайте музея: «День птиц — прекрасный повод познакомиться с пернатыми глашатаями весны и изучить их от клюва до хвоста. Не упустите уникальную возможность заглянуть в птичье гнездо и подержать в руках яйца (разных размеров и расцветки), снесенные мухоловкой и кукушкой, вороной и гусыней… и рассмотреть в микроскоп удивительную структуру пера». Словом, хотите угадать по расклеванной шишке, кто из крылатых жителей леса ею отобедал? Слепить собственного жаворонка из теста? Наконец, получить заполняемые гусиным пером самые что ни на есть настоящие «Птичьи права» или просто море хороших впечатлений? Приходите! Когда: 31 марта с 10:30 до 16:00 Кунцево Посмотреть продолжение любимого шоу в «Цирке Чудес»

фото: wonder-circus.ru «Мечты, меняющие мир-2» — это замечательный синтез цирка и спектакля и продолжение полюбившегося зрителям представления, которое помогает сбыться мечтам детей от 4-х до 94-х лет. Вместе с хорошо известными героями (профессором Бромом и волшебником Типо) зрители откроют секрет — как понять, в чём твой талант и где искать своё место под солнцем! В общем, эта история, полная доброго волшебства и чудесных превращений, захватит зрителей неожиданными поворотами сюжета и удивительными приключениями. Когда: 31 марта (в 17:00) и 1 апреля (в 14:00 и 17:00)

Всем удачных выходных!