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В библиотеке на проспекте Мира споют цыганские романсы
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В библиотеке на проспекте Мира споют цыганские романсы 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Лучшие цыганские романсы прозвучат в библиотеке №62 имени Пабло Неруды в ближайшую субботу, 31 марта. Там пройдет концерт «Мой костер в тумане светит…», сообщили в ГБУК ЦБС СВАО.
— Молодые артисты музыкальных театров Москвы, участники концертного содружества «Музыкальные видения» познакомят слушателей с миром цыганского романса и исполнят его лучшие произведения, — рассказали там.
На концерт приглашаются зрители в возрасте от 12 лет. Начало — в 15.00, продолжительность составит около часа. Напомним, библиотека расположена в шаговой доступности от метро «ВДНХ» по адресу проспект Мира, 180. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 683-56-54. (иб)
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