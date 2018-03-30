В библиотеке на проспекте Мира споют цыганские романсы

Лучшие цыганские романсы прозвучат в библиотеке №62 имени Пабло Неруды в ближайшую субботу, 31 марта. Там пройдет концерт «Мой костер в тумане светит…», сообщили в ГБУК ЦБС СВАО.

— Молодые артисты музыкальных театров Москвы, участники концертного содружества «Музыкальные видения» познакомят слушателей с миром цыганского романса и исполнят его лучшие произведения, — рассказали там.

На концерт приглашаются зрители в возрасте от 12 лет. Начало — в 15.00, продолжительность составит около часа. Напомним, библиотека расположена в шаговой доступности от метро «ВДНХ» по адресу проспект Мира, 180. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 683-56-54. (иб)