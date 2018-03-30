Народный театр «Каморка» готовит новый спектакль «Любовь зла, или к гадалке не ходи»

В окружном Центре национальных культур 7 и 8 апреля в 18:00 состоится премьера спектакля «Любовь зла, или к гадалке не ходи». Музыкальную деревенскую комедию представляет народная студия «Каморка», которая в прошлом году отметила 15-летие.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Центре национальных культур, жанр комедии, полюбившийся ямальской публике, вновь представят на главной сцене Салехарда. В главной роли задействован Руслан Добриев. Режиссер постановщик — бессменный руководитель театрального коллектива Ирина Фатеева.

Действие происходит в современной деревне, недалеко от большого города. Победительница местного конкурса награждена поездкой за океан. И вот долгожданная племянница возвращается и не одна. Найденная в её чемодане фотография молодого и чернокожего молодца, наделала много шума в деревенской жизни. Все соседи подключились к возвращению разума «заблудшей овечке». Влюбленный в неё Пашка потерян и раздавлен этой новостью. Если бы не развернутые военные действия старым солдатом Михеичем, все решилось бы гораздо проще, но бывший вояка не ищет легких путей.