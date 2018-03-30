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Народный театр «Каморка» готовит новый спектакль «Любовь зла, или к гадалке не ходи»
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Народный театр «Каморка» готовит новый спектакль «Любовь зла, или к гадалке не ходи» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В окружном Центре национальных культур 7 и 8 апреля в 18:00 состоится премьера спектакля «Любовь зла, или к гадалке не ходи». Музыкальную деревенскую комедию представляет народная студия «Каморка», которая в прошлом году отметила 15-летие.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Центре национальных культур, жанр комедии, полюбившийся ямальской публике, вновь представят на главной сцене Салехарда. В главной роли задействован Руслан Добриев. Режиссер постановщик — бессменный руководитель театрального коллектива Ирина Фатеева.
Действие происходит в современной деревне, недалеко от большого города. Победительница местного конкурса награждена поездкой за океан. И вот долгожданная племянница возвращается и не одна. Найденная в её чемодане фотография молодого и чернокожего молодца, наделала много шума в деревенской жизни. Все соседи подключились к возвращению разума «заблудшей овечке». Влюбленный в неё Пашка потерян и раздавлен этой новостью. Если бы не развернутые военные действия старым солдатом Михеичем, все решилось бы гораздо проще, но бывший вояка не ищет легких путей.
То, что спектакль будет востребован искушенными салехардскими театралами — режиссер и труппа не сомневаются: ведь современную пьесу написала Елена Венедиктова, автор уже ставших классикой многих произведений.
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