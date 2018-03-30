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Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф шокировал поклонников изможденным внешним видом
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Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф шокировал поклонников изможденным внешним видом 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Дэниел Рэдклифф своим недавним появлением за кулисами театра Minetta Lane Theater в Нью-Йорке шокировал фанатов. Актер пришел поддержать своего друга и коллегу Билли Крудапа (который по слухам встречается с Наоми Уоттс), однако поклонники обратили внимание лишь на внешний вид Рэдклиффа. Дэниел поразил всех своим изможденным внешним видом — такое ощущение, что он совсем перестал следить за своей внешностью, прической и растительностью на лице. Бледный и болезненный вид актера даже напугал фанатов. Неужели он снова стал злоупотреблять алкоголем, как это было раньше, и медленно превращается в мальчика— который-не-выжил?
Ужас крупным планом:
попкорнnews
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