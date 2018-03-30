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Елена Коренева в спектакле «Две стрелы в спину»
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Елена Коренева в спектакле «Две стрелы в спину» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Спектакль «Две стрелы в спину» поставлен известным режиссером Владимиром Мирзоевым по пьесе Александра Володина. Это независимый проект артистов театра-студии «Белый шар». В главной роли Главы рода — Елена Коренева. В ролях — актеры — воспитанники Щукинского училища Сергей Беляев, Михаил Озорнин, Марина Волкова, Максим Демченко и другие.
Художник Сергей Тырышкин и хореограф Артур Ощепков создали неожиданное образное решение, в котором блистательная советская драматургия с детективным сюжетом раскрывается перед зрителями по-новому. И хотя оригинальная пьеса и имеет подзаголовок «Детектив каменного века», эта постановка, без сомнения, заставляет задуматься о параллелях между нами сегодняшними и первобытным обществом. Любовь и смерть, верность и предательство, нежность и свирепость — эти понятия, конечно, остаются неизменными, по крайней мере в своей сути и за пределами их «актуального» понимания в каждом веке. Но и корень всех зол общества едва ли удалось отыскать за всю историю человеческой цивилизации — вероятно, его обнаружение и излечение от нанесенных его отростками ран доступно только искусству… 27 апреля, 19:00, Центр драматургии и режиссуры (Москва, ул. Беговая, 5; м. «Беговая»).
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