Егор Перегудов: «Брак становится испытанием для любви, которое не каждый способен выдержать»

Но «Свадьба» стоит того. Хотя бы потому, что в одном спектакле сошлись такие трудносовместимые знатоки человеческой души, как Чехов и Брехт, Зощенко и Жванецкий, Ильф с Петровым и Лев Толстой . Когда со всех сторон несутся обвинения в адрес «устаревшего» и «деспотичного» института брака, самое время задуматься, а не мы ли сами превращаем его в добровольную каторгу для себя и тех, кого когда-то вроде бы так сильно любили. Критично отнестись к самим себе, от души над собой же и посмеявшись — прекрасное средство реанимировать то, что в браке хиреет и чахнет так быстро — любовь. После премьеры «Ревизор.ru» встретился с постановщиком спектакля — режиссёром Егором Перегудовым . Досье «Ревизора.ru» Егор Перегудов Театральный режиссёр, педагог, переводчик. В 2005 году закончил МГЛУ (бывший ИНЯЗ им. Мориса Тереза) по специальности синхронный перевод (немецкий и английский языки). В 2010 году закончил режиссёрский факультет ГИТИСа, мастерскую проф. С. В. Женовача. С 2011 года работает педагогом по мастерству актёра и режиссуре в этой мастерской. С 2011 года — штатный режиссёр театра «Современник», где поставил спектакли: — «Время женщин» по роману Елены Чижовой (2011), — «Горячее сердце» А. Н. Островского (2013) — «Загадочное ночное убийство собаки» Саймона Стивенса по одноименному роману Марка Хэддона (2015) — «Поздняя любовь» А. Н. Островского (2016). Работы в других театрах: — «Под давлением 1-3» Р. Шиммельпфеннига (2009), РАМТ — «Скупой» Ж-Б. Мольера (2012), РАМТ — «Человек из ресторана» И. Шмелёва (2015), «Сатирикон» Премии и награды: 2010 — Лауреат премии «ЖЖивой театр-2010» в номинации «Лучший режиссер новой волны». 2011 г. — премия «Гвоздь сезона» (спектакль «Время женщин») 2011 г. — премия газеты «Московский комсомолец» (спектакль «Время женщин») Осуществил перевод пьесы Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана» для Театра им. Пушкина, а также перевод и адаптацию пьесы Л. Хольберга «Йеппе с горы» для Театра п/р О. Табакова.

Егор, как возник замысел спектакля?

У каждого режиссёра есть некий круг произведений, к которым он периодически возвращается, как бы проверяя — готов он уже это поставить или ещё нет. Мне давно хотелось попробовать разобраться, что происходит с влюблёнными на свадьбе, в момент, когда они переходят некую невидимую границу, превращаясь из жениха и невесты в мужа и жену. Мечталась такая светлая, весёлая, лёгкая, но не бессмысленная история. Я озвучил Галине Борисовне Волчек (худрук «Современника» — В. П.) несколько идей, среди которых «Свадьба» была на последнем месте, но именно она её и заинтересовала больше всего.

Как отбирались тексты?

К этой теме обращались многие писатели и драматурги — у Гоголя есть «Женитьба», у Чехова — «Свадьба», есть «Кровавая свадьба» у Гарсиа Лорки. Но мне было интересно показать это событие с разных сторон, а одна пьеса такой возможности не даёт. Тексты собирались по принципу контраста. Очень хотелось вставить в этот калейдоскоп Зощенко и Ильфа с Петровым — их сегодня ставить особенно сложно, поскольку они очень сильно завязаны на свою эпоху, а писали они без малого сто лет назад. Отправной же точкой стала «Мещанская свадьба» Брехта… Сцена из спектакля «Свадьба». Фото: Сергей Петров

… для которой вы сами сделали новый перевод. Чем не устроил старый?

Тем, что старый был сделан очень давно. Переводы нередко устаревают гораздо быстрее, чем первоисточники.

Все истории, в конечном счёте, оказались об одном и том же: разница между тем, что человек ищет в любви и что получает в браке, становится всё фатальней.

В определённом смысле — да. К сожалению, брак зачастую не имеет никакого отношения к любви. Я бы сказал, что он становится испытанием для любви, которое не каждый способен выдержать. Любовь — чувство интимное, для посторонних глаз не предназначенное, даже если это близкие родственники или друзья. А вступление в брак словно бы даёт право этим посторонним вмешиваться в чувства двоих — оценивать, давать советы, строить прогнозы. Потому и свадьба для многих пар тоже становится испытанием, ситуацией, проявляющей подлинные чувства тех, кто пришёл на торжество, их отношение не только к молодожёнам, но и друг к другу. Вы же наверняка и сами замечали, что гости вольно или невольно переносят своё собственное отношение к браку, свой личный опыт, на будущее жениха с невестой, полагая, что и у только родившейся семьи всё будет точно так же плохо или так же хорошо, как у них самих. С какого-то момента гости перестают это скрывать, и молодые начинают мечтать, чтобы все поскорее разошлись по домам.

Четыре пары, четыре свадьбы, плавно переливающиеся одна в другую…

Да, такой извечный круговорот, как, собственно, и в жизни. Пара из рассказа Чехова становится «родителями» пары из Зощенко, которая в свою очередь приходит в гости на свадьбу персонажей Брехта. А в финале все они оказываются втянутыми в какой-то вселенский свадебный абсурд, затеянный Ильфом и Петровым, в котором любовь будет стучаться во все двери и, в конечном счёте, преодолеет все преграды. Сцена из спектакля «Свадьба». Фото: Сергей Петров

Спектакль получился ярким, острым, даже дерзким. Узнавать себя в его героях кому-то наверняка было не слишком приятно, но агрессивного эпатажа — столь модного по нынешним временам — Вы себе ни разу не позволили.

Я считаю, что режиссёр имеет право на любое эстетическое высказывание, созвучное времени и той истории, которую он рассказывает. Но при этом у него внутри, как мне кажется, должны существовать некие этические рамки. Я не буду оскорблять зрителя, чтобы высечь из него какую-то энергию гнева и возмущения. Мне это не интересно.

Значит, чтобы не нарваться ненароком на режиссёрскую «оплеуху», зрителю достаточно просто заранее знать, чей спектакль он будет смотреть?

Знать, что ты собираешься смотреть, в любом случае хорошо. Конечно, бывает и так, что идёшь в полном неведении, и только уже сидя в зале понимаешь, что попал туда, куда нужно. Но так бывает далеко не всегда и надо быть готовым к последствиям своего неведения — разочарованию, а может и обиде. Театр — разный, и в жизни есть место разному — и легкомысленной антрепризе, и высокой философии. И чтобы не разочаровываться, нужно просто понимать, куда и зачем ты идёшь именно сегодня — сбросить напряжение и развлечься или что-то понять про жизнь и про самого себя. Если воспринимать театр как искусство, как некое духовное единение, то на встречу с ним надо настраиваться заранее…