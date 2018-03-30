Юные артисты балета из ВАО побывают этим летом в Китае

Группа студентов и педагогов хореографического отделения Колледжа музыкально-театрального искусства им. Галины Вишнеской совершит этим летом гастрольную поездку по Китаю.

В июле новокосинцывыступят в 6 городах, представив любителям балетного искусства одну из лучших своих работ — балет «Щелкунчик».

— Поездка в Поднебесную стала возможной благодаря сотрудничеству Ассоциации женщин-предпринимателей Россиис Ассоциацией женщин-предпринимателей Китая, — отметила руководитель АЖПР Ирина Потягова. По ее словам, китайские коллеги охотно поддержали идею гастролей юных артистов балета по крупным городам страны, где всегда проявляли интерес к искусству классического танца.

Культурное и экономическое сотрудничество между двумя великими державами — Россией и Китаем — успешно развивается. Немалый вклад в укрепление взаимовыгодных отношений вносит Соглашение о сотрудничестве, подписанное между Ассоциациями женщин-предпринимателей двух стран. Активными участниками этого сотрудничества уже стали новокосинцы.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО