Нижегородский театр «Вера» откроется после 16 апреля

Детский театр «Вера» откроет свои двери для зрителей после 16 апреля. Об этом сообщили в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее здание после реконструкции планировалось сдать в эксплуатацию 15 марта, а 15 апреля на его сцене должен был состояться первый спектакль. Однако, как уточнили в департаменте строительства, в ходе внеплановой проверки, которая была организована после трагедии в Кемерове, были выявлены замечания. В настоящее время ведутся работы по их устранению.

После того, как будет получено положительное заключение, в установленном порядке министерство строительства Нижегородской области должно оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ориентировочно это произойдет к 13 апреля. А затем состоится торжественное представление, посвященное открытию нового здания.

Напомним, фасад театра кукол отреставрируют в срок до 14 мая.