Ещё
Нижегородский театр «Вера» откроется после 16 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский театр «Вера» откроется после 16 апреля 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Детский театр «Вера» откроет свои двери для зрителей после 16 апреля. Об этом сообщили в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее здание после реконструкции планировалось сдать в эксплуатацию 15 марта, а 15 апреля на его сцене должен был состояться первый спектакль. Однако, как уточнили в департаменте строительства, в ходе внеплановой проверки, которая была организована после трагедии в Кемерове, были выявлены замечания. В настоящее время ведутся работы по их устранению.
После того, как будет получено положительное заключение, в установленном порядке министерство строительства Нижегородской области должно оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ориентировочно это произойдет к 13 апреля. А затем состоится торжественное представление, посвященное открытию нового здания.
Напомним, фасад театра кукол отреставрируют в срок до 14 мая.
Vgoroden.ru: последние новости
Юбилейный фестиваль имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде Горький на карте Нижнего В Нижнем Новгороде создадут «Музей живой бумаги»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение