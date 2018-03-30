Сегодня, 30 марта, в школьном отделении Гримау 8 гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма ребята ждут зрителей на премьеру спектакля…

Сегодня, 30 марта, в школьном отделении Гримау 8 гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма ребята ждут зрителей на премьеру спектакля «Снегурочка», поставленный детско-юношеской организацией «Остров сокровищ».

Премьера открывает новый сезон театральных показов театра «Острова». Только что вернувшаяся из Когалыма театральная труппа учеников средней школы из нескольких отделений представит музыкально-драматический спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского

Тонкая и светлая история любви и печали на границе встречи зимы и весны, чувства и безразличия, умения любить и неспособности к этому — сложное произведение каждый из участников спектакля пытался пропустить через себя, освоить через народный фольклор, русскую музыку и хореографию, и с большим волнением и не менее большими надеждами готов представить получившийся спектакль на суд зрителей.

Начало спектакля в 18:00. Вход свободный и бесплатный.