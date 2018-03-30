Добронравов Федор Викторович

Дата рождения: 11 сентября 1961 г.

Место рождения: Таганрог

Знак зодиака: Дева

Федор Викторович родился в самой обычной советской семье: отец — строитель, мама — работница хлебозавода. Мальчик появился, когда его маме было за сорок лет. Фёдор в детстве активно занимался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду. Он мечтал стать клоуном и даже выступал перед зрителями в летнем театре в Таганроге. Правда, его попытки поступить в цирковой училище в Москве дважды не увенчивались успехом. В перерывах между безуспешной сдачей экзаменов (он поступал в цирковое с перерывом в два года) Добронравов успел сходит в армию, служил в престижных войсках ВДВ.

Вернувшись в родной город, Федор устроился работать на завод слесарем-сборщиком. Дальше он чем только не занимался: работал электриком, наладчиком оборудования и даже дворником. Тяжелый физический труд не мешал Федору заниматься еще и самодеятельностью. Он с друзьями в родном Таганроге поставил рок-оперу «Жажда над ручьем».

В итоге, Федор поступил в Воронежский институт искусств, куда был зачислен с первого раза. После окончания института выпускника пригласили в Молодежный театр, на сцене которого актер выступал на протяжении двух лет. Вместе с однокурсниками создал собственный театр «Рубль».

Татьяной Васильевой и Перевернул жизнь Добронравова Аркадий Райкинё. Он однажды приехал в воронежский театр, заметил талантливого актера и пригласил его в свой театр «Сатирикон». Там он проработал долгие десять лет. Добронравов выступал на одной сцене с Евгением Евстигнеевым Николаем Волковым . В этот же период актер начал пробовать свои силы в кино. Он сыграл небольшую эпизодическую роль в драматическом фильме «Русский регтайм». В 1995 году он снялся в драме «Летние люди».

В 2000 году Федор Добронравов принимает решение уйти из «Сатирикона» и заняться продвижением своей карьеры на телевидении. В качестве подработки он занимался озвучиванием программы «Сам себе режиссер». По предложению Александра Цекало Федор участвовал в развлекательной программе «Шесть кадров» на СТС.

В 2003 году актер возвращается в родной театр. Там он исполняет в основном комедийные роли в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Случайная смерть анархиста», «Нам все еще смешно» и других. Несмотря на большой послужной список, Добронравов известен большинству зрителей по фильму «Сваты», где он исполнил одну из главных ролей.

За выдающийся вклад в развитие кинематографии России Федора Добронравова наградили почетным званием народного артиста. До этого, в 2002, он получил звание заслуженного артиста.

В 2012 году актера пригласили принять участие в проекте «Две звезды». Вместе с Леонидом Агутиным они стали победителями четвертого сезона шоу. В марте 2018 года перенёс инсульт и связанную в связи с этим операцию. Сейчас проходит реабилитацию в клинике

Личная жизнь Федора Добронравова

Со своей женой Ириной Федор живет вместе больше двадцати лет. Она не имеет ничего общего с кино и актерской профессией, работает воспитательницей в детском саду. Сыновья Добронравова Иван и Виктор пошли по стопам отца и стали актерами.

«Когда я был молод и считал, что работа — это самое важное, семья отошла на второй план. Жена напоминала: «Федор! У тебя семья. У тебя дети!» — рассказывал в интервью журналу «Телепрограмма» Федор Добронравов. — А мне казалось, что впереди меня ждет что-то большое и светлое, осталось сделать небольшой рывок, и все! Надо потерпеть. Это был жесткий период. Я играл по 30 спектаклей в месяц, семья меня не видела, все держалось только на жене. Я просил: «Подождем еще чуть-чуть, потерпи. Скоро все будет!». Она терпела и мудро принимала мою позицию. Работала вязальщицей, посудомойкой, воспитывала детей. Плакала и говорила: «Сколько еще можно терпеть?». Я отвечал: «Еще чуть-чуть, подождем, вот-вот!». Она снова плакала и снова терпела. И в какой-то момент именно жена сохранила семью, которая могла развалиться из-за того, что так жить дальше было нельзя. А потом прошло время, дети выросли, у меня произошла переоценка ценностей, и я понял, что семья — самое главное. Видимо, это понимание приходит с возрастом. Жена вынесла все испытания, и теперь остаток жизни я доживу, благодаря жену за ее подвиг…»

Интересные факты:

Про Федора Добронравова ходили слухи, якобы артист любит выпить. На самом деле, он не употребляет алкоголь даже на праздники. Бывает, признается он, употребит пару рюмок, но только в хорошей компании и по вескому поводу;

Инсульт случился прямо на съемочной площадке. Актер сам не сразу понял, что с ним происходит. Быстро отреагировали коллеги: они распознали признаки болезни и тут же вызвали скорую помощь;

Фильмография:

Искатели

Подозрение

Займемся любовью

Марш Турецкого

С ног на голову

Долгое прощание

Моя большая армянская свадьба

Кадетство

Сваты

Ликвидация

О чем говорят мужчины?

Братья по обмену

Искушение