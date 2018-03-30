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В театральном колледже района Аэропорт показали спектакль по миниатюре Эдуардо де Филиппо
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В театральном колледже района Аэропорт показали спектакль по миниатюре Эдуардо де Филиппо 

Управа района Аэропорт города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
На учебной сцене Театрального художественно-технического колледжа в районе Аэропорт состоялась премьера спектакля «С некоторым риском», созданного по мини-пьесе Эдуардо де Филиппо. Показ был приурочен к Международному дню театра. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.
— Историю необычных отношений между Артуро и его женой показали студенты, занимающиеся в студии «Наш театр», руководит которой Михаил Марков, — пояснил сотрудник администрации.
Адрес Театрального художественно-технического колледжа: 1-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2. (мю)
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