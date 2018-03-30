В театральном колледже района Аэропорт показали спектакль по миниатюре Эдуардо де Филиппо

На учебной сцене Театрального художественно-технического колледжа в районе Аэропорт состоялась премьера спектакля «С некоторым риском», созданного по мини-пьесе Эдуардо де Филиппо. Показ был приурочен к Международному дню театра. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.

— Историю необычных отношений между Артуро и его женой показали студенты, занимающиеся в студии «Наш театр», руководит которой Михаил Марков , — пояснил сотрудник администрации.

Адрес Театрального художественно-технического колледжа: 1-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2. (мю)