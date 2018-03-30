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В Митине прошел фестиваль «Театр и дети»
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В Митине прошел фестиваль «Театр и дети» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В школе № 1191 района Митино прошел фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театр и дети». На суд зрителей была представлена сказка «Красная шапочка на новый лад».
— В роли актеров выступили воспитанники средней группы № 9. В сказке всегда побеждает добро, от сказки веет теплом. Благодарные зрители получили массу эмоций и хорошего настроения, потому что смогли перевоспитать злого разбойника Серого Волка, — отметили в администрации школы.
В разработке и постановке участвовали: музыкальный руководитель Улубабян С., воспитатели Нечитайло Л., Штыкова Л., инструктор по физкультуре Пищикова Н. Декорации подготовила воспитатель Стяглова А. (ср)
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