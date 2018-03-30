В Митине прошел фестиваль «Театр и дети»

В школе № 1191 района Митино прошел фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театр и дети». На суд зрителей была представлена сказка «Красная шапочка на новый лад».

— В роли актеров выступили воспитанники средней группы № 9. В сказке всегда побеждает добро, от сказки веет теплом. Благодарные зрители получили массу эмоций и хорошего настроения, потому что смогли перевоспитать злого разбойника Серого Волка, — отметили в администрации школы.

В разработке и постановке участвовали: музыкальный руководитель Улубабян С., воспитатели Нечитайло Л., Штыкова Л., инструктор по физкультуре Пищикова Н. Декорации подготовила воспитатель Стяглова А. (ср)