Драматическому театру «Сфера» исполнилось 25 лет

Фото: официальная страница Детско-юношеского центра в социальных сетях

Праздничная программа приуроченная к 25-летию Академического детского драматического театра «Сфера» прошла 29 марта в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка. Об этом сообщила педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.

— Уникальность этого театра состоит в том, что он как зачинался с одной командой педагогов, так и до сих пор художественный руководитель Раиса Думнова и музыкальный куратор Ирина Малюгина являются его бессменными попечителями. Они выпустили уже не один десяток успешных актеров и людей, которые не боятся высказываться публично, — отметила Нина Бомбина.

На концертной программе выступили обучающиеся драматического театра. Кроме того, на юбилей были приглашены выпускники и представители администрации городского округа.