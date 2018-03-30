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Драматическому театру «Сфера» исполнилось 25 лет
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Драматическому театру «Сфера» исполнилось 25 лет 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница Детско-юношеского центра в социальных сетях
Праздничная программа приуроченная к 25-летию Академического детского драматического театра «Сфера» прошла 29 марта в Детско-юношеском центре городского округа Щербинка. Об этом сообщила педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.
— Уникальность этого театра состоит в том, что он как зачинался с одной командой педагогов, так и до сих пор художественный руководитель Раиса Думнова и музыкальный куратор Ирина Малюгина являются его бессменными попечителями. Они выпустили уже не один десяток успешных актеров и людей, которые не боятся высказываться публично, — отметила Нина Бомбина.
На концертной программе выступили обучающиеся драматического театра. Кроме того, на юбилей были приглашены выпускники и представители администрации городского округа.
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