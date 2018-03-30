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«Вечер вокальных дуэтов» проведут в культурном центре «Дружба»
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«Вечер вокальных дуэтов» проведут в культурном центре «Дружба» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Концерт объединенных творческих студий «Вокальная феерия» и «Мелодия» пройдет на сцене культурного центра «Дружба» в пятницу, 30 марта.
«Вечер вокальных дуэтов» посвятят прошедшему Дню работника культуры. Перед гостями выступят ведущий творческий коллектив Москвы Детский театр песни «Вокальная феерия» и вокальная студия «Мелодия».
— Концертная программа будет включать любимые произведения советской и российской эстрады. На вечере выступит ансамбль, получивший звание Ведущего творческого коллектива Москвы. Ребята занимаются вокальным творчеством на базе нашего культурного центра уже более 3 лет, — отметила специалист дома культуры «Дружба» Татьяна Дадаева. — Вместе с руководителем студии Лилией Паршаковой и «Вокальная феерия», и «Мелодия» ежегодно становятся лауреатами премий российских и международных конкурсов.
Фото: «Вокальная феерия».
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