«Вечер вокальных дуэтов» проведут в культурном центре «Дружба» 

Концерт объединенных творческих студий «Вокальная феерия» и «Мелодия» пройдет на сцене культурного центра «Дружба» в пятницу, 30 марта.
«Вечер вокальных дуэтов» посвятят прошедшему Дню работника культуры. Перед гостями выступят ведущий творческий коллектив Москвы Детский театр песни «Вокальная феерия» и вокальная студия «Мелодия».
— Концертная программа будет включать любимые произведения советской и российской эстрады. На вечере выступит ансамбль, получивший звание Ведущего творческого коллектива Москвы. Ребята занимаются вокальным творчеством на базе нашего культурного центра уже более 3 лет, — отметила специалист дома культуры «Дружба» Татьяна Дадаева. — Вместе с руководителем студии Лилией Паршаковой и «Вокальная феерия», и «Мелодия» ежегодно становятся лауреатами премий российских и международных конкурсов.
Фото: «Вокальная феерия».