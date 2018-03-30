Гостиницу для приглашенных артистов Большого театра реконструируют в Москве

Более 140 миллионов рублей могут потратить на реконструкцию гостиницы для приглашенных артистов Большого театра в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании «РосТендер».

Обновление гостиницы — это часть третьей очереди проекта реставрации и реконструкции комплекса зданий Большого театра. Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер на проведение работ, заявки на который принимаются до 13 апреля. 23 апреля будут подведены его итоги.

«Подрядчику предстоит разобрать кровлю, внутренние стены, лестницы, демонтировать инженерные системы, а затем усилить фундаменты и заново отстроить перегородки, перекрытия, соорудить лифтовые шахты и все остальное, а также заняться внутренней и внешней отделкой с утеплением стен. На выполнение работ отводится 13 месяцев с момента заключения госконтракта», — говорится в сообщении.

Цена контракта составляет 143 миллиона рублей. Здание для временного проживания приглашенных артистов находится по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 4/3, строение 1.