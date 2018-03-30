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Гостиницу для приглашенных артистов Большого театра реконструируют в Москве
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Гостиницу для приглашенных артистов Большого театра реконструируют в Москве 

РИАМО 48 минут назад
Более 140 миллионов рублей могут потратить на реконструкцию гостиницы для приглашенных артистов Большого театра в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании «РосТендер».
Обновление гостиницы — это часть третьей очереди проекта реставрации и реконструкции комплекса зданий Большого театра. Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер на проведение работ, заявки на который принимаются до 13 апреля. 23 апреля будут подведены его итоги.
«Подрядчику предстоит разобрать кровлю, внутренние стены, лестницы, демонтировать инженерные системы, а затем усилить фундаменты и заново отстроить перегородки, перекрытия, соорудить лифтовые шахты и все остальное, а также заняться внутренней и внешней отделкой с утеплением стен. На выполнение работ отводится 13 месяцев с момента заключения госконтракта», — говорится в сообщении.
Цена контракта составляет 143 миллиона рублей. Здание для временного проживания приглашенных артистов находится по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 4/3, строение 1.
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