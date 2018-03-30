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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля-конкурса 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Сочи состоялись гала-концерт и награждение лауреатов Международного фестиваля-конкурса «Маскарад искусств». Театр танца «Интрига» из района Хорошево-Мневники отличился сразу в четырех номинациях.
— Театр танца «Интрига» получил звания лауреата I степени в номинации «Детский танец, ансамбль», лауреата I степени в «Народном танце, соло», лауреата I степени в «Уличном танце, соло» и лауреата III степени в номинации «Уличный танец, ансамбль», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года при Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат всероссийских конкурсов балетмейстеров Игорь Севастьянов. На сегодняшний день занятия проходят в 10 возрастных группах, в которые на конкурсной основе приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины.
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