Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

В Сочи состоялись гала-концерт и награждение лауреатов Международного фестиваля-конкурса «Маскарад искусств». Театр танца «Интрига» из района Хорошево-Мневники отличился сразу в четырех номинациях.

— Театр танца «Интрига» получил звания лауреата I степени в номинации «Детский танец, ансамбль», лауреата I степени в «Народном танце, соло», лауреата I степени в «Уличном танце, соло» и лауреата III степени в номинации «Уличный танец, ансамбль», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».