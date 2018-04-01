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Смехов: Высоцкий — это тема, которой принадлежит будущее
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Смехов: Высоцкий — это тема, которой принадлежит будущее 

Газета.Ru 1 час назад
Актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал о своей новой книге, которая называется «Здравствуй, однако…», передает НСН.
"У меня к своей биографии прохладное отношение. Мне интересно то, что происходит сегодня. А то, что нужно интересно из жизни, я сам из себя вычитал, вспомнил и описал, поскольку у меня две профессии: актерская и литературная.
Есть книжки. Новая выйдет как раз 29 марта. Ее презентация состоится в книжном магазине «Москва» на Тверской.
Книга называется «Здравствуй, однако…» Она посвящена 80-летию Владимира Высоцкого. Это, так сказать, обновленный корпус моих литературных работ, связанных с воспоминаниями о ранней «Таганке», где было много Золотухона, Высоцкого, Хмельницкого — моих товарищей и друзей.
Высоцкий — это тема, которой принадлежит будущее. Но я ее вытащил не сам — жена настояла. Вы же знаете, что «умная жена — спасение для глупого мужа» (смеется). Мы с ней вытащили из дневников 40-летрей давности то, что я сам себе писал по ходу жизни на «Таганке», когда в нее попасть было невозможно. Сегодня то де самое происходит в Гоголь-центре. Юрий Любимов года за три до ухода благословил этот театр. Он как будто предвидел, что у замечательного режиссера, одного из лидеров сегодняшней театральной молодежи Кирилла Серебренникова тоже будет непростая судьба.
Название книги взято из текста Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого со съемок фильма «Хозяин тайги». Проходили они в Красноярском крае, мы переписывались", — рассказал он.
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