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Светлана Захарова проведет IV Благотворительный фестиваль детского танца «Светлана»
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Светлана Захарова проведет IV Благотворительный фестиваль детского танца «Светлана» 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), народная артистка РФ Светлана Захарова в четвертый раз проведет Благотворительный фестиваль детского танца «Светлана», основателем и художественным руководителем которого она является. Смотр состоится в субботу в концертном зале «Россия» в Лужниках, сообщила танцовщица ТАСС.
"Первый фестиваль прошел в 2015 году", — напомнила Захарова. «Мы тогда очень волновались, как все получится, — сказала артистка. — Но, похоже, наша „Светлана“ прижилась, и теперь мы проводим фестиваль уже в четвертый раз».
По словам Захаровой, «Светлана» проводится в первую очередь для того, чтобы показать, насколько многогранны и талантливы российские дети. При этом артистка отметила, что отбор на фестиваль жесткий. Коллективы, которые в итоге получают право выйти на московскую сцену, являются лауреатами различных конкурсов, в том числе международных.
Захарова проинформировала, что в этом году в фестивале примут участие более 500 юных танцоров из разных городов России: из Пензы, Курска, Калуги, Нефтекамска, Улан-Удэ, Оренбурга, Королева, Челябинска, Санкт-Петербурга и, конечно же, из Москвы.
Программа фестиваля объединяет в себе разные хореографические жанры: классический балет, народный танец, джаз-модерн, современный танец и другие танцевальные стили, которые будут продемонстрированы на современной технологичной сцене. «Но главное, что это масштабное театрализованное действо смогут увидеть около четырех тысяч зрителей, которые соберутся на смотр юных талантов в концертном зале „Россия“ в Лужниках», — заключила худрук фестиваля «Светлана».
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