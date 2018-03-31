Сергей Женовач: все планы, задуманные Табаковым, должны воплотиться

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач рассказал, как отреагировал на предложение возглавить МХТ имени Чехова.

"Для меня это предложение было неожиданным, потому что у меня последнее время очень интересно складываются судьба и жизнь, особенно в Студии театрального искусства. Это театр, который мы сами выбрали и создали уже не с одним поколением моих учеников. Я получаю удовольствие и радость, работая здесь и ставя спектакли. Вдруг возникает такое серьезное предложение — возглавить МХТ имени Чехова, и обдумывать его можно было только сутки. Ситуация, надо заметить, непростая. Я очень благодарен коллегам, которые развеяли мои сомнения.