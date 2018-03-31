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Сергей Женовач: все планы, задуманные Табаковым, должны воплотиться
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Сергей Женовач: все планы, задуманные Табаковым, должны воплотиться 

Газета.Ru 48 минут назад
Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач рассказал, как отреагировал на предложение возглавить МХТ имени Чехова.
"Для меня это предложение было неожиданным, потому что у меня последнее время очень интересно складываются судьба и жизнь, особенно в Студии театрального искусства. Это театр, который мы сами выбрали и создали уже не с одним поколением моих учеников. Я получаю удовольствие и радость, работая здесь и ставя спектакли. Вдруг возникает такое серьезное предложение — возглавить МХТ имени Чехова, и обдумывать его можно было только сутки. Ситуация, надо заметить, непростая. Я очень благодарен коллегам, которые развеяли мои сомнения.
Все планы, задуманные Олегом Павловичем, должны воплотиться. Спектакли, которые сейчас репетируют, увидят свет и своего зрителя. Новый сезон будем сочинять, придумывать. В связи с моим назначением на пост худрука у кого-то возникли страхи, что в легендарный театр придет студия и всё захватит. Это неправда. Студия остается авторским театром Женовача", — цитирует его слова газета «Известия».
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