Кто родился 31 марта

А ещё в этот день родились:

Александр Викторович Збруев (80 лет), актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Более 50 лет Александр Збруев — ведущий артист Ленкома. Среди его работ — роли в постановках «Мой бедный Марат», «Женитьба», «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Tout paye или Всё оплачено», « Борис Годунов », «Князь» и других.

В 1962 году Александр Збруев дебютировал в кино. Он снялся в главной роли в фильме «Мой младший брат». Всего в фильмографии актёра более 60 картин. Среди них такие любимые зрителями фильмы, как «Пядь земли», «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюбленных», «Большая перемена», «Батальоны просят огня» «Одинокая женщина желает познакомиться», «Бедная Саша».

Владимир Натанович Винокур (70 лет), юморист, певец и телеведущий. Народный артист РСФСР. Был актёром Московского театра оперетты, участником ВИА «Самоцветы». С пародиями на известных певцов и артистов выступал в Театре эстрады, в концертном зале «Россия» и на других концертных площадках Москвы.

В 1989 году создал собственный театр пародий, которым руководит по сей день.

Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952), советский политический и государственный деятель. Была наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве.

С 1923 года Александра Коллонтай находилась на дипломатической работе. Она стала первой в мире женщиной-послом. Коллонтай являлась полномочным и торговым представителем СССР в Норвегии и Мексике, послом в Швеции. Участвовала в создании проекта современного Совета Безопасности ООН , была членом делегации СССР в Лиге Наций.

Александра Коллонтай — автор ряда книг и статей, посвященных вопросам женского революционного движения.

Чуковский до сих пор являлся самым издаваемым в России автором детской литературы: в 2016 году было напечатано 198 книг общим тиражом 2 миллиона 350 тысяч экземпляров.