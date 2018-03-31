Биография Владимира Винокура

Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске.

Отец Натан Львович (1918-1997) занимался строительством, после войны восстанавливал Курск, мать Анна Юльевна (1922) работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель СССР.

В детстве Владимир Винокур пел в хоре во Дворце пионеров. В 1962 году в пионерском лагере «Артек» стал лауреатом международного конкурса с песней «Бухенвальдский набат». Золотую медаль он получил из рук первого космонавта Юрия Гагарина

В 1967 году Винокур окончил Курский монтажный техникум. В том же году был призван в армию, проходил службу в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве.

В 1969 году, еще находясь на военной службе, Винокур поступил в ГИТИС.

С 1973 года, будучи студентом, на протяжении двух сезонов работал в Цирке на Цветном бульваре.

На четвертом курсе Владимир Винокур получил приглашение главного режиссера Московского театра оперетты Георгия Анисимова. За два года работы в театре сыграл множество ролей.

В 1975 году он был приглашен в популярный в те годы ансамбль «Самоцветы». На концертах выступал с пародиями на известных певцов и артистов.

В 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Номер, с которым Винокур победил на конкурсе «Про старшину Ковальчука», написал известный телеведущий Леонид Якубович . Успех артиста был отмечен в прессе, и тогда Винокур впервые задумался о сольной карьере.

В том же году Владимир перешел на работу в «Москонцерт» в качестве солиста, выступал на главных концертных площадках страны, выезжал за рубеж.

В 1978 году в составе советской делегации вместе с известными артистами принимал участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване (Куба). Выступал перед советскими спортсменами на зимней Олимпиаде в Лейк-Плесиде (1980, США), на московской летней Олимпиаде (1980), а также на соревнованиях в Мексике, Испании, США.

Владимир Винокур снимался в художественных фильмах «Ау-у!» (1975), «Пистолет с глушителем» (1993), «Военно-полевой романс» (1998), Снежная королева (2003), «Королевство кривых зеркал» (2007), «Золотая рыбка» (2008), «Новогодняя SMS-ка» (2011).

Артист стал одним из продюсеров фильма «Матильда» (2017).

Он также принимал участие в озвучивании мультфильмов «Салют, Олимпиада!» (1979), «Последние волшебники» (1979), «Волк и теленок» (1984), «На заре во дворе» (1985), «Приключения кузнечика Кузи» (1990-1991), «Анастасия» (1997).

Является автором книг «Артист — это навсегда» (1998) и «Смех без причины» (2011).

Народный артист РСФСР (1989).

Награжден орденами «Знак Почета» (1990), Почета (2000), «За заслуги перед Отечеством» IV (2003) и III степеней (2008), Дружбы (2013), медалями.

Женат на Тамаре Винокур, в прошлом артистке балета, дочь — Анастасия Винокур (1985), артистка балета Большого театра.

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