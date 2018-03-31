Александру Збруеву — 80!

Есть люди, общение с которыми оставляет след на всю жизнь. Таковым для меня оказался Александр Збруев . Человек он — достаточно замкнутый. В творческих тусовках появляется крайне редко. Меж тем, в мире искусства его имя давно уже является своеобразным знаком качества — если он принимает участие в создании какого-то фильма или спектакля, то это всегда стоит смотреть: будет однозначно интересно.

Хорошо помню, как в конце 90-х мы сидели с ним в стенах «Ленкома», в котором прошла вся его творческая жизнь. В тот вечер он был откровенен: рассказывал о своем военном детстве, об отце, который в роды сталинских репрессий занимал высокий пост, и «суд» над которым длился всего пятнадцать минут. Как потом годы над парнем висело клеймо «сына врага народа», а прием его в пионеры закончился снятием галстука — вспомнили-таки и сняли, уже повязанный! Как его семья была сослана в исправительно-трудовые лагеря, а вернувшись в квартиру в арбатские переулки, обнаружила, что теперь живет в коммуналке. Думается, что именно подсознательно зревший протест вылился у мальчишки в дружбу с арбатской шпаной, среди которой он носил уважительную кличку «интеллигент». И неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если б не дружба матери с женой великого Вахтангова, которая заприметила в парне недюжинные актерские способности и благословила идти в артисты. Так, в 1958-м, он оказался у дверей Театрального училища имени Щукина, куда поступил с первого захода.

Его судьба изобилует знаковыми встречами с великими режиссерами современности. И еще — великолепно сделанными ролями. Очень жалею, что не довелось увидеть его Марата в спектакле «Мои бедный Марат». И Боркина в «Иванове». Зато имела счастье лицезреть его же Андре Марти в «Диктатуре совести», Городулина в «Мудреце», Сержа в «Школе для эмигрантов», Ягужинского в «Шуте Балакиреве», Машу во «Все оплачено», Прибыткова в «Ва-банке». Целая галерея таких разных и великолепных ролей, и каждая что-то, да оставила в душе и памяти. Даже когда он большую часть спектакля молчал, как в «Варваре и Еретике» по Достоевскому.

В кино Збруев снялся в восьми десятках фильмов. Благодаря его работам можно бесконечно пересматривать «Два билета на дневной сеанс», «Мой младший брат», «Большую перемену», ленты «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Бедная Саша»… Высший пилотаж!

А еще Збруева, что бывает не так уж часто, необычайно уважают коллеги. Ленкомовская актриса Елена Шанина как-то справедливо заметила, что «Збруев — человек, который имеет свои принципы и мужество жить по ним». Вот тут точно не поспоришь!

С юбилеем, дорогой Александр Викторович! Новых вам ролей и крепкого здоровья и творческого долголетия!