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Владимиру Винокуру исполнилось 70 лет
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Владимиру Винокуру исполнилось 70 лет 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Винокур уникальный эстрадный артист, как в советские времена, так и сегодня его сценическое обаяние и талант неизменно привлекает внимание зрителей. Родившись в провинциальной семье, не имеющей никакого отношения к искусству, Вова с раннего детства проявлял творческие наклонности. Поэтому родители определили его в музыкальную школу. В 14 лет Винокур за победу в конкурсе «Бухенвальдский набат» получил золотую медаль из рук самого Юрия Гагарина. Потом были и дирижерско-хоровое отделение музучилища, и служба в армии. Затем последовал, взятый штурмом ГИТИС, знакомство с Юрием Никулиным и двухлетний опыт работы в Цирке на Цветном бульваре. Именно здесь зародились первые юмористические номера Винокура. Судьба ему благоволила. Он состоялся не только, как пародист, киноартист и телеведущий, он также создал в 1989 году собственный театр — «Театр пародий Владимира Винокура», которым успешно руководит по сей день. Также артист продолжает выступать с концертами и пародиями. Себя он считает клоуном и очень любит не улыбчивых зрителей. «Это мои любимые зрители, — говорит Владимир Натанович. — Очень часто перед выступлением я из-за кулис разглядываю тех, кто сидит в зале. И сразу угадываю, кто будет смеяться, а кто нет. Своего любимого зрителя угадываю сразу. Часто это серьезный, мрачный человек, который пришел, чтобы потом сказать: Ну и что смешного? Винокур — старый дурак. Вот на него-то я и работаю. Поверьте, что, в конце концов, он заливается смехом».
Владимир Винокур уникален еще в том, что всю свою жизнь он прожил с единственной женщиной — балериной Тамарой Перваковой. У пары есть дочь Анастасия (1985 г.), тоже по профессии балерина, которая подарила родителям внука. Также артист умеет дружить. Неотъемлемой частью жизни он считает лучшего друга певца Льва Лещенко.
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