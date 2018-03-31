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В посольстве Беларуси торжественно отметили Международный день театра
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В посольстве Беларуси торжественно отметили Международный день театра 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в рамках празднования Международного дня театра состоялся показ спектакля Театра-студии киноактера «Юбилей» и «Предложение» А. Чехова — одноактных пьес, названных автором «шутками в одном действии». Режиссер-постановщик спектакля — Лауреат специальной премии президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства Олег Киреев. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства.
"Международный день театра" установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Это профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта.
Гостям также был представлен выставочный проект «Зорка згасне — дзве ўскрэсне» ("Звезда погаснет — две воскреснут"), где посетители смогли ознакомиться с уникальными раритетами из фондов Государственного литературного музея Я. Купалы: театральными афишами, сценическими костюмами, фотографиями знаменитых постановок «Павлінкі», «Раскіданага гнязда», «Тутэйшых». Представленный проект отражает влияние творчества Я. Купалы на формирование национального театра в исторической панораме ХХ-ХХI веков.
От Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Игоря Петришенко артистам театра были преподнесены цветы. Горячими аплодисментами их приветствовали представители творческой интеллигенции, дипломатического корпуса, аккредитованного в российской столице, белорусская диаспора.
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