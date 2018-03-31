Юбиляр Александр Збруев рассказал о возрасте бесстрашия 

У Народного артиста России Александра Збруева удивительно удачливая судьба. Он потомок дворян и актеров, сделавший головокружительную карьеру. Он ведущий артист театра «Ленком» с незаурядной внешностью. В его послужном списке более шестидесяти ролей в кино, бесчисленное количество наград и искреннее признание зрителей. Но в канун юбилея артист рассуждает о вечном. Вот так он, например, ответил на вопрос журналиста о том, когда у человека наступает возраст бесстрашия?
«Моему брату Евгению Федорову 94 года, и он продолжает играть в Театре Вахтангова. Уже 60 с лишним лет. Перенес много операций, но голова у него соображает ясно, феноменальная память, и если я что-то хочу узнать, то обращаюсь к нему. Так вот. Он сейчас остался один — жена умерла. И говорит мне: «Я скоро уйду». Я ему в ответ что-то ободряющее, а он меня прерывает: «Знаешь, я достаточно повидал. Уйти мне не страшно». Потом говорит: «Не хочу идти в театр, там сейчас все чужое, друзей уже никого, Лановой, Этуш, Борисова тоже не очень бодро себя чувствуют, а новых никого не знаю». Я за голову схватился. «Женя, — говорю, — обязательно иди, там твоя энергия». И недавно он мне звонит и говорит: «Спасибо, Саша, ты был прав». Так вот, бесстрашие — это когда ты, принимая неизбежное, движешься вперед, как можешь. Я перед этой круглой датой думаю, что очень много в жизни еще не сделал из того, чего мне хотелось по молодости, многое еще не видел, и понимаю, что и энергия есть, и интерес к жизни не утрачен. Помните, как Высоцкий говорил — «интер-р-р-рес!»
Напомним, сегодня Збруев, как и обещал, оплатит актерский буфет «Ленкома» для всех сотрудников театра, — сообщает sobesednik.ru.