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Медведев поздравил Владимира Винокура с 70-летием
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Медведев поздравил Владимира Винокура с 70-летием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием народного артиста РСФСР Владимира Винокура, сообщается на сайте кабмина.
"Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойдённым импровизатором, настоящим королём хорошей шутки", — говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что редкий дар, музыкальность и позитивная энергия артиста воплощаются в "…замечательные эстрадные номера, добрые и весёлые пародии". Также премьер-министр добавил, что выступления Владимира Винокура пользуются неизменной популярностью у зрителей.
Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Отец Натан Львович (1918-1997) занимался строительством, после войны восстанавливал Курск, мать Анна Юльевна (1922) работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель СССР.
В 1989 году Винокур создал собственный театр пародий, руководителем которого он является по настоящее время. В 1997 году театр получил статус государственного. Здесь были подготовлены спектакли «Выхожу один я…», «Нет ли лишнего билетика», «Здравствуйте!», «Вино-Шоу-Кур» и другие. На протяжении многих лет Владимир Винокур сотрудничает с популярными писателями-сатириками Семеном Альтовым, Лионом Измайловым, Альбертом Левиным, Александром Дудоладовым, Яном Таксюром, Алексеем Цапиком, Сергеем Дроботенко, Виктором Коклюшкиным, Ефимом Смолиным и другими.
Награжден орденами «Знак Почета» (1990), Почета (2000), «За заслуги перед Отечеством» IV (2003) и III степеней (2008), Дружбы (2013), медалями.
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