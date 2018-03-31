Медведев поздравил Владимира Винокура с 70-летием

"Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойдённым импровизатором, настоящим королём хорошей шутки", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что редкий дар, музыкальность и позитивная энергия артиста воплощаются в "…замечательные эстрадные номера, добрые и весёлые пародии". Также премьер-министр добавил, что выступления Владимира Винокура пользуются неизменной популярностью у зрителей.

Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Отец Натан Львович (1918-1997) занимался строительством, после войны восстанавливал Курск, мать Анна Юльевна (1922) работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель СССР.

Награжден орденами «Знак Почета» (1990), Почета (2000), «За заслуги перед Отечеством» IV (2003) и III степеней (2008), Дружбы (2013), медалями.