Путин поздравил Винокура с 70-летием

"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями", — отметил президент в послании.

Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.