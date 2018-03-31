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Путин поздравил Винокура с 70-летием
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Путин поздравил Винокура с 70-летием 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и художественного руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями", — отметил президент в послании.
Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.
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