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Кристина Асмус рассказала о новом проекте Олега Меньшикова
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Кристина Асмус рассказала о новом проекте Олега Меньшикова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Кристина Асмус опубликовала заставку ролика на Ютуб и рассказала о необычном проекте.
"Олег Меньшиков открывает канал на YouTube! Сегодня пока никто точно не представляет, что это будет, и не знает, что из этого получится", — написала Асмус. Девушка отмечает, что актер будет приглашать друзей и знакомых для откровенного разговора на разные темы, разговор будет проходить в формате интервью.
После встречи в зале общение продолжится в фойе театра им. М. Н. Ермоловой, на главной сцене которого Меньшиков и будет встречаться со своими гостями. Первым гостем станет актер Данила Козловский, встреча состоится 7 апреля в 19:00. Билеты все желающие смогут приобрести на сайте театра.
Как отметили читатели, Меньшиков сможет «подвинуть» одного из самых популярных журналистов на русскоязычном Ютубе — Юрия Дудя.
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