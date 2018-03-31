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«Это будет кошмар»: Николай Коляда предрек театру Табакова скорый конец
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«Это будет кошмар»: Николай Коляда предрек театру Табакова скорый конец 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
По мнению Николая Коляды, любой худрук, пришедший в театр на смену первого, оказывается как на Голгофе. И эту ситуацию, к сожалению не изменить. «Мне в данной ситуации Женовача очень жалко, — говорит Коляда. Я понимаю, что ему очень хочется быть в главном театре страны, потому что это признание заслуг, признание таланта, это же не просто так, что по дружбе его назначили… его как раз все оценивают как очень талантливого человека, поэтому ставят на такое место. Но, с другой стороны, я могу представить, какой же это будет для него кошмар. Как ему будет тяжело, мама дорогая. Потому что обязательно будут сравнивать и с Ефремовым (те, кто помнят), и с Табаковым».
Николай Коляда / фото: globallookpress.com  По словам Коляды, никуда, к сожалению, не деться из-этого от полного развала театра. «И это ужасно, — говорит режиссер. — Я бы на его месте, — хотя меня, конечно, никто не позовет в МХТ, — ни за что бы не соглашался. У него есть свой театр, свои любимые артисты, я бы просто сказал — „Благодарю вас. Мне очень приятно. Будьте здоровы. До свидания. Я буду и впредь со своими „женовачами“ заниматься, буду их любить, ценить, и делать — пусть и маленькое, но главное для меня дело“. Вот так я бы сказал. Посмотрите, какой был великий театр при Товстоногове! Ушел он — всё исчезло. И, к сожалению, никуда ты от этого не денешься».
Николай Владимирович также поделился ситуацией в его собственном «Коляда-театре». «У меня часто спрашивают — „А ты себе преемника приготовил? А после тебя что будет?“. Ребята, после меня просто не будет театра. После моей смерти, он ровно два месяца продержится, а потом все это рухнет. Я говорю об этом совершенно спокойно», — заявил театральный деятель, — цитирует Коляду МК.
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