На новую сцену в парке «Берёзовая роща» решили потратить 2,5 миллиона

Администрация парка «Берёзовая роща» в Новосибирске заказала новую сцену — стоимость контракта на строительство составила 2,5 миллиона рублей.

Предполагается, что новую сцену поставят на место, где была расположена старая. «В качестве покрытия сцены предусмотрена влагостойкая ламинированная фанера. Окна и двери металлические, из ПВХ профиля. Полы из линолеума коммерческого типа», — сообщается в документах госзакупки.

Крыша над подиумом сцены будет держаться на металлическом каркасе, сделанном в форме арки.

На строительство будет дано 60 дней после того, как администрация подпишет контракт с победителем конкурса.

В декабре прошлого года сообщалось, что новая сцена появится к 85-летию Дзержинского района.