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Первый канал обругали за «Смак» с разбитым инсультом Добронравовым
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Первый канал обругали за «Смак» с разбитым инсультом Добронравовым 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Первый канал показал запись программы «Смак» с Федором Добронравовым. Гость Ивана Урганта приготовил постный борщ по рецепту своей мамы и лобио с грецкими орехами. Однако зрители озадачены, как артист, разбитый инсультом, мог принять участие в съемках.
За приготовлением прекрасно выглядящий актер рассказал, как снимал свой фильм «Жили-были» в глухой деревне Ленинградской области с Романом Мадяновым и Ириной Розановой в главных ролях, а также раскрыл некоторые семейные тайны.
У Добронравова двое сыновей — Виктор и Иван, которые, как и их отец, стали успешными актерами. Он очень гордится детьми, но жалуется, что в последнее время редко видит их и своих внучек — Варвару и Василису.
"Смак" с Добронравовым вызвал бурную дискуссию в Сети. Некоторые зрители возмущены тем, что продюсеры даже не удосужились пометить особой плашкой выпуск датой съемки, ведь поклонники с надеждой стали думать, что это снималось на днях и их любимый артист полностью поправился.
"Зачем же вы сразу пошли на съемку? Не бережете себя", — написали те, кто не понял, что эфир «Смака» идет в записи. «Он уже здоров? быстро, писали, что инсульт… значит, бессовестно врут?»"Из больничной палаты приготовления идут?" «К сожалению нет, лечение продлили до 10 апреля эта запись на сайте театра сатиры, отмены спектаклей и слова директора театра», — рассуждают в Сети фанаты Добронравова.
Как писали Dni.Ru, артист почувствовал недомогание еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. В одной из столичных клиник ему сделали операцию.
Специалисты отмечают, что сейчас жизнь артиста вне опасности. Ему предстоит пройти долгий курс реабилитации. Коллеги надеются, что скоро он сможет вернуться к работе.
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