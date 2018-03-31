На калининградской сцене впервые оживят пьесу 1900-о года

Впервые в драмтеатре сыграют спектакль по пьесе Германа Зудермана. Мелодрама была написана ещё в 1900 году. В России эту пьесу ставили всего раз, в начале 20 века.

«Огни Ивановой ночи» ночи на Калининградской сцене. Это история о любви, обмане и предательстве. Действия Мелодрамы, написанной больше века назад, разворачивается на территории бывшей Восточной Пруссии. Бедная служанка влюблена в молодого барина, который собирается жениться в канун празднования ночи Ивана Купалы.

Шестиметровые декорации на сцене из старинной мебели: стулья и двери словно повисли в воздухе. По задумке режиссёра это хаос в душе главной героини.

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Для постановки спектакля потребовалось более сотни деревянных стульев. На складе драмтеатра такого количества не оказались. Собирали с миру по нитке. Табуретами поделились зрители со всего Янтарного края.

За каждые три стула калининградцы получили бесплатный билет на премьеру спектакля.

Илья Полуянов, заведующий постановочной части Калининградского драм театра:

— Сложно было найти стулья советского периода. Это те стулья, на которых сидели наши отцы, инженеры, управленцы, мы их распилили, потому что не хватало, но мы продолжаем, несмотря на то, что будет премьера, принимать стулья.

Постановочную пьесу для Калининграда режиссёр выбирал несколько лет. Победило произведение немецкого автора Германа Зудермана «Огни Ивановой ночи». Мелодрама написана больше ста лет назад, действие разворачивается под бывшим Кенигсбергом. В Янтарном крае русскоязычную версию пьесы найти не удалось. Единственную раритетную брошюру с переводом издания разыскали в старейшей театральной библиотеке, в Москве. Ее оцифровали, избавили от старинной орфографии и сократили, оставив только самое интересное.

— Люди хотят не только развлекаться, но и любоваться жизненными историями. Узнать ответы на интересные вопросы, которые касаются и их жизни.