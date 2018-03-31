Петербургский уик-энд: городская афиша на 31 марта — 1 апреля

Хотя на календаре — без одного дня апрель, зима еще не окончена. В начале недели, по прогнозу синоптиков, снова ожидается снег. Поэтому надо пользоваться погожими выходными. Тем более что у детей продолжаются каникулы, и городские театры отмечают их премьерами. Открываются новые выставки для любителей истории и литературы, начинается Гоголевская неделя. А в Мариинском театре в первый день апреля выступит один из лучших пианистов Европы Люка Дебарг.

«Горький. Шагинян»

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Музей-квартира А. Блока

Билеты: 110 — 160 руб.

Сразу два юбилея соединили в одной выставке в Музее-квартире Александра Блока. Здесь отмечают 150-летие Максима Горького и 130-летие Мариэтты Шагинян. Организаторы уверены в схожести творческих судеб этих классиков советской литературы, отмечая присущий им фанатизм и веру в светлое будущее. Масштабы этих писателей, конечно, разные. Но личности одинаково интересны. В экспозиции представлены редкие документальные материалы, прижизненные издания авторов. Среди последних — настоящие раритеты. Не многие знают, что верный ленинец Шагинян начинала свой путь в качестве поэта-символиста и посвятила свою книгу «О блаженстве имущего» не кому-нибудь, а самой Зинаиде Гиппиус . И поклонников литературы ожидает еще немало таких открытий.

«Гроза над Русью»

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Артиллерийский музей

Билеты: 100 — 250 руб.

Военно-исторический музей артиллерии подготовил к 780-летию начала монгольского нашествия на северо-восточные княжества выставку «Гроза над Русью». Среди экспонатов — комплекс боевого снаряжения и вооружения древнерусского конного воина, впервые экспонируемая железная стрела для самострела середины XII века, а также монгольская амуниция и оружие. Также представлены реконструированные манекены русского дружинника, ордынского воина и рыцаря-меченосца.

«Бармалей»

Когда: 31 марта, 12.00 Где: Театр эстрады

Билеты: 300 — 1000 руб.

Сергей Ленков, Анастасия Пижель. В субботу в Театре эстрады — премьера мюзикла «Бармалей». Спектакль готовит много сюрпризов как для детей, так и для родителей. Если малыши порадуются «страшным» проделкам Бармалея, то семейная аудитория в полном составе оценит музыкальную обработку композиций, известных нам по советскому мультику — они решены в стилистике джаз-фанка. Будет много юмора, танцев и зажигательного смеха. Режиссер спектакля Илья Архипов , в ролях заняты Сергей Шалагин

Чемпионат перцеедов

Когда: 31 марта, 13.00 Где: Выставочный центр «Гагарин» (Кузнецовская ул., 52)

Вход свободный

В выставочном центре «Гагарин» в эти дни проходит фестиваль еды «Скатерть-самобранка». Его кульминация придется на субботу, когда пройдет Второй петербургский фестиваль перцеедов Chili Hot Crazy 2018. Лучшие повара приготовят яства, существенную роль в которых будет играть перец во всех ипостасях. Для дегустации этих лакомств потребуется смелость, а самые отважные участники будут поощрены призами. Разумеется, в стороне от праздника не останется никто — нужно только решиться на дегустацию. От станции метро «Парк Победы» будет курсировать бесплатный автобус.

«Так поступают все»

Когда: 31 марта, 19.55 Где: Кинотеатр «Аврора»

Билеты: 900 — 1900 руб.

В субботу вечером в большом зале кинотеатра «Аврора» будет организована прямая трансляция утреннего премьерного представления оперы Моцарта «Так поступают все» из нью-йоркской Metopera. Спектакль будет звучать на итальянском языке с русскими субтитрами. Режиссером постановки стал Фелим Макдермотт, который перенес моцартовскую историю в пятидесятые годы прошлого века, на остров развлечений Кони Айленд, что под Нью-Йорком. В главных партиях Аманда Майески, Серена Мальфи , Келли О’Хара, Бен Блисс. Место за дирижерским пультом займет Дэвид Робертсон

Когда: 31 марта, 20.00 Где: «Ленинград-центр» (Потемкинская ул., 4)

Билеты: 3000 — 7000 руб.

«Я оглянулся посмотреть» — это название носит и книга воспоминаний основателя бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова, и музыкальное представление, решенное в жанре мономюзикла. Леонидов будет вспоминать свой творческий путь в пространстве и времени, а актеры воссоздадут атмосферу, царившую вокруг, и персонажей, окружавших музыканта. Создатели шоу обещают интересное зрелище. И им веришь — ведь бит-квартет «Секрет» был одной из самых ярких страниц музыкального Ленинграда.

«Принцесса на горошине»

Когда: 1 апреля, 11.00 и 13.00 Где: Театр «У Нарвских ворот» (ул. Зои Космодемьянской, 3)

Билеты: 500 руб.

Еще одна премьера ожидает маленьких зрителей. В театре «У Нарвских ворот» для них приготовили спектакль по сказке Андерсена и отправили Принца и его верного пса на поиски самой лучшей невесты на свете. Но, конечно, многое в сюжете переосмыслено. Китайская принцесса станет любительницей виртуальных технологий, японская будет безупречно владеть боевыми единоборствами, а английская, как и положено, — кичиться чистотой своей крови. Поставила спектакль Мария Александрова

«Город Гоголя»

Когда: 1 апреля, 16.00 — 20.00 Где: Библиотека им. Гоголя (Среднеохтинский пр., д. 8)

Вход свободный

Одно из самых интересных мероприятий выходного дня пройдет в воскресенье в Библиотеке им. Гоголя. Там в рамках недели, посвященной творчеству писателя, представят специальный интерактивный проект. Участники вечера смогут совершить виртуальное путешествие «Тревожные сны Николая Гоголя» в формате 3D-шоу, познакомиться с коллекцией редких изданий классика, узнать много нового о мистическом характере гоголевского Петербурга и даже погрузиться в его атмосферу в ходе иммерсивного перформанса «Петербургские истории». Можно посмотреть сразу всё, а можно зарегистрироваться для участия только в отдельных мероприятиях. Полный список и регистрация — на официальной странице мероприятия.

Когда: 1 апреля, 20.00 Где: Мариинский-2 Билеты: 1600 — 4300 руб.

На Новой сцене Мариинского театра в воскресенье вечером состоится концерт музыкального открытия конкурса Чайковского — здесь в сопровождении оркестра Мариинского театра выступит молодой французский пианист Люка Дебарг. В концерте прозвучат пятый концерт для фортепиано Сен-Санса и «Альпийская симфония» Штрауса. Дирижер — Валерий Гергиев.

интернет-журнал «Интересант»