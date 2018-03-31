Петербург не устоит. Предосторожность тщетна

ХVII сезон международного фестиваля балета Dance Open стартует уже 2 апреля. В этом году череду спектаклей откроет «Тщетная предосторожность» от Екатеринбургского театра оперы и балета. Как фестиваль встретишь, так его и проведешь: ярко, самобытно, с юмором. Почему бы и нет? В рамках off-программы ХVI сезона, взыскательная петербургская публика имела возможность пообщаться с худруком Екатеринбургской труппы Вячеславом Самодуровым . И уже тогда — год назад — большинство участников встречи не только были знакомы с нашей «Тщетной», но даже признавались ей в любви. Одна дама — совершенно точно, любитель балета — сказала:

«Поразило соединение постановки и с работами Ван Гога, и с балетом «Консерваторя» Бурнонвиля. Просто чудесно, просто восторг! Спасибо Вам за этот балет и за то, что разрешили нам его увидеть на большом экране театрального музея. Поразил и высокий уровень качества исполнения спектакля. Я думаю, что это огромный труд — вывести труппу на такой уровень исполнения классики. Хотелось бы увидеть «Тщетную предосторожность» и на сцене Александринского театра…»

Вячеслав отреагировал на этот комментарий мгновенно:

«Когда я пришел в екатеринбургский театр, в репертуаре присутствовали почти все названия больших балетов: Лебединое озеро, Щелкунчик и далее по списку. Но мне казалось, что это очень постсоветский театр. Все выглядело несколько устало и бессмысленно. Артисты выходили на сцену, танцевали все то же «Лебединое» и, в общем-то, неплохо танцевали… Но непонятно было — зачем? Потому что спектакль поставили в репертуар? Тогда я посчитал, что нет смысла просить людей танцевать лучше. Если они не знают для чего это делают, то причинно-следственная связь разрушается. Мне хотелось привить артистам интерес к танцу, к эксперименту. Поэтому, когда начал создавать свои первые проекты, решил вообще не трогать классику. Я решил дать возможность труппе от нее отдохнуть, пойти в другом направлении и сменить картину мира. Мне кажется, это сыграло свою роль. Мы даже приняли участие в Уральской индустриальной биеннале. Я вывел артистов из театра, из зоны комфорта. Они танцевали под искусственным дождем в цехе военного завода. В такой ситуации я мог ожидать и саботажа со стороны танцовщиков, но профессионализм возобладал».

Упомянул художественный руководитель и о проекте «Dance-платформа»:

«Этот момент стал переломным для труппы. У артистов был шок от того, что молодые хореографы смотрели на каждого из них, отбирали танцовщиков для своих постановок. Тогда приехали люди, которые и сейчас продолжают успешно ставить спектакли — Константин Кейхель Владимир Варнава … Они были такие молодые, обаятельные энтузиасты, что увлекли за собой артистов и произошел качественный скачок. Я понял, на этом приобретенном любопытстве можно «строить» все, что угодно. Сейчас нашим танцовщикам интересно двигаться вперед и только поэтому они выдерживают большие нагрузки, только поэтому они готовы работать. Энтузиазм — великая вещь. Знаю по себе, если что-то очень заинтересует, то условия не так важны».

Надо отдать должное хореографу, на встрече он много говорил именно об артистах своей труппы. Прозвучал вопрос с подвохом: «Но в Екатеринбурге нет балетной школы, откуда берете исполнителей?». Вячеслав ответил так:

«Артистов мы берем отовсюду: из России, из-за рубежа. Наш костяк — воспитанники Уфимского, Пермского училища, есть люди из Новосибирска. С миру по нитке, как говорится. Знаете, школа, перфекционизм, качество — это всегда важно. Но когда я работал в Голландии, меня поначалу поражало, что приоритет не всегда отдавали, скажем образно, «танцовщикам Мариинского театра». Таким артистам, у которых хорошее телосложение и чистый танец. Через некоторое время, я понял: важно, чтобы артист обладал энергией. Просто «чистые» и вялые «селедки» — это уже не так интересно. Мне важно, чтобы человек был харизматичным, чтобы в нем чувствовалась жизнь. «Убить» можно любую хореографию, даже самую хорошую. Энергия танца — это качество, которое есть у нас в труппе, оно уже воспиталось. Вчера я стоял за кулисами (во время спектакля «Снежная королева» в рамках фестиваля Dance Open, прим. авт.) и видел, что артисты собрались, в зал, действительно, шел поток энергии».

Все-таки приятно слышать слова похвалы от танцовщика, который и сам выступал на сцене Петербурга, в адрес балетной труппы родного города. Думаю, имеет смысл пойти на public-talk с Вячеславом Самодуровым, который состоится на следующий день, после показа «Тщетной предосторожности». К хорошему быстро привыкаешь.

Автор фото: Елена Лехова. (Источник: «ВКонтакте»)