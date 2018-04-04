Прогулки сумасшедших во снах и наяву покажут на фестивале Dance Open

Словенский национальный театр Марибор представит в Петербурге три разные и одинаково безумные истории. Спектакль в рамках Международного фестиваля балета Dance Open состоится 15 апреля на Основной сцене Александринского театра. Создатели постановок обещают, что зрители окунутся в сюрреалистичную фантазию. Во «Сне Хилла Харпера» балерины встанут на лыжи, а признанный хореограф современности Йохан Ингер приглашает понаблюдать, как в «Прогулке сумасшедшего» танцовщики будут фланировать по воздуху вдоль отвесной стены. Наконец, танцовщики-хулиганы представят на сцене миниатюру «Левой, правой, левой, правой». Автор постановки — Александр Экман . Его работы наполнены тонким юмором и глубоким смыслом. Экман ищет новые формы, интегрируя, например, поп-певицу в балетный спектакль, превращая тела артистов в оркестр ударных инструментов или создавая иллюзорную версию «Лебединого озера» в сотрудничестве с дерзким фэшн-дизайнером. Последние билеты доступны на сайте фестиваля Dance Open.